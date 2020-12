Quelques bonnes nouvelles pour les animaux de la planète en 2020

Certes, cette année toute particulière a amené son lot de frustration et de tristes nouvelles. Cependant, 2020 c'est aussi plusieurs bonnes nouvelles pour les animaux de la planète.

En effet, dû au confinement imposé dans plusieurs pays et la fermeture des frontières, de nombreux espaces naturels ont repris des forces. Par conséquent, les animaux sont les premiers à remercier la pandémie de ce repos forcé et les états qui ont pris conscience de l'enjeu environnemental.

Le Zimbabwe s'engage pour la préservation des réserves naturelles

Cette année, le gouvernement a interdit définitivement toute exploitation minière dans les réserves naturelles du pays.

C'est grâce à plusieurs associations que cette décision a eu lieu. En effet, elles se sont mobilisées lorsqu'une entreprise chinoise a obtenu le permis d'explorer les ressources en charbon du parc de Hwange. Cette réserve naturelle abrite plus de 45 000 éléphants, selon le WWF.

530 nouveau-nés saïgas au Kazakhstan

Les saïgas sont une espèce d'antilope en voie de disparition.

Alors que seulement trois naissances avaient été comptées en 2019, c'est 530 naissances qui ont eu lieu cette année sur le plateau d'Oust-Ourt. De quoi redonner bon espoir pour la conservation de cette espèce.

De nouvelles colonies de manchots découvertes en Antarctique

50 colonies de manchots étaient déjà connues en Antarctique. Mais grâce à de nouvelles images satellites, huit nouvelles colonies de manchots empereurs ont été découvertes.

Ces résultats font monter de 5 à 10 % l'estimation de la population totale de cette espèce.

400 hectares de refuge animalier à Singapour

Un parc de 400 hectares va être créé dans le nord de Singapour afin de servir de refuge aux oiseaux, aux crocodiles et aux loutres.

Cette réserve s’inscrit dans un projet de Singapour, soit de planter un million d'arbres d'ici à 2030. La ville-état a perdu 90 % de ses mangroves depuis 1800, un écosystème de marais maritime où peuvent se réfugier des animaux.

Redécouverte d'une tortue géante aux Galápagos

Une femelle Chelonoidis phantasticus, une espèce de tortue géante, a été découverte lors d'une expédition scientifique sur une île de l'archipel des Galápagos.

Alors que l'on pensait, cette espèce disparu depuis plus d'un siècle, la présence de cette femelle apporte l'espoir de la voir réapparaître officiellement.

26 diables de Tasmanie réintroduits en Australie

Les diables de Tasmanie avaient disparu de l'Australie continentale depuis plus de 3 000 ans. Mais cette année, 26 animaux de cette espèce ont réintroduit sur le territoire.

Cette opération historique a pour but de sauver ces marsupiaux menacés d'extinction à cause d'une forme de tumeur contagieuse. Par conséquent, si elle est amenée à disparaître de Tasmanie à cause de cette maladie, alors les diables réintroduits en Australie permettront de sauver l'espèce, sous condition que ce dispositif fonctionne.

Ces 26 mammifères carnivores ont été libérés en juillet et septembre dernier, dans un sanctuaire de 400 hectares à Barrington Tops, au nord de Sydney.