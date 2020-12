La pleine Lune froide sera dans le ciel du Québec ce soir

La dernière pleine Lune de 2020 sera cette nuit dans le ciel du Québec. Cette fois elle sera spéciale, on l'appelle la pleine Lune froide. Sa particularité réside dans le fait qu'elle brillera de pleins feux lors de la plus longue nuit de l'année.

Elle se lèvera à 15 h 52 et ne tirera sa révérence que vers 8 h 09 demain matin. Elle sera à son maximum vers 22 h 28. Ouvrez l'oeil !

La Lune sera visible pendant 16 heures et 17 minutes, elle remporte donc la palme de la plus longue lune de l'année.

En moyenne, les nuits ont une durée d'environ 15 h 15, contre à peine 8 h 45 de lumière du jour.

Elle risque d'ailleurs d'être un peu plus petite qu'à l'habitude, puisqu'elle s'invite à quelques jours de l'apogée, qui a eu lieu le 24 décembre, moment auquel l'astre était à son point le plus lointain de la Terre.

C'est d'ailleurs la cinquième plus grande apogée de l'année, ce qui en fait aussi la cinquième plus petite lune de l'année.

On surnomme la pleine Lune de décembre la «Lune froide», et avec raison. La lumière du jour étant limitée, la chaleur qui en résulte se fait aussi timide.

De plus, si on peut bien observer la Lune c'est parce que le ciel est dégagé. Ce qui signifie que les nuages n'agissent plus comme un bouclier qui garde la chaleur de la Terre.