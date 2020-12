Ne ratez pas le feu d'artifice de Saint-Georges ce soir !

Le comité des Fêtes de la ville de Saint-Georges organise des feux d’artifice sans rassemblement pour la population ce soir à 21 h.

Le spectacle sera visible depuis une large zone. De la 25e et 21e avenue dans l'Ouest à la 61e avenue dans l'Est. Et de la 83e rue dans le Nord jusqu'à la 54e et la 163e rue dans le Sud de la ville.

Si vous demeurez à l’intérieur de cette zone de visibilité, de chez vous, observez le ciel et profitez du spectacle pyrotechnique.

Une vidéo sera également diffusée en direct sur la page Facebook de la ville.

La ville de Saint-Elzéar s'illuminera également sous un feu d'artifice ce soir à 21h.