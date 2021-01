Un dîner des Rois organisé pour rencontrer les élus

En raison des circonstances de la pandémie difficile pour tout le monde, l’équipe du Bercail, organisme de soutien de Saint-Georges, trouvait essentiel de donner l’opportunité pour les personnes les plus vulnérables et isolées de la communauté, de rencontrer leurs élus, de leur parler, d’échanger avec eux.

On a donc profité de la Fête des Rois du 6 janvier pour donner l’occasion à des personnalités beauceronnes d’aller à la rencontre des personnes de ces femmes et de ces hommes, dont les vies ont été bouleversées par le contexte peut-être plus durement que d’autres.

Ainsi, en plus des repas pour emporter habituels, des galettes géorgiennes ont été distribuées. Les mesures sanitaires et de distanciation ont été respectées, ce qui n’a pas empêché l’ensemble des personnes présentes de profiter du moment pour échanger des sourires et faire preuve d’accueil, de chaleur et de solidarité.

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, et le conseiller municipal, Serge Thomassin, se sont prêtés à l'exercice d’accorder de l’importance à leur situation, de les soutenir et de les encourager à continuer à s’accrocher et à se faire aider au besoin.