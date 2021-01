Une première cohorte d’Objectif intégration en Beauce

Cinq personnes immigrantes de la région ont suivi avec succès la toute première session d’Objectif Intégration en Beauce qui avait lieu du 30 novembre au 3 décembre 2020.

Il s’agit d’une nouvelle opportunité pour les personnes immigrantes qui souhaitent en apprendre davantage sur nos valeurs, nos us et nos coutumes afin d’être bien outillées pour s’intégrer de manière durable au Québec.

Depuis cet automne, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud est accrédité pour offrir les sessions Objectif intégration du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). Cette formation de 24 heures en français est offerte gratuitement.

Elle permet aux personnes immigrantes d'en apprendre davantage sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises (exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne), les codes culturels en emploi et le cadre légal dans le monde du travail. Le contenu est basé sur de la théorie et des échanges afin de s’enrichir collectivement.

Des sessions de jour, de soir et de soir/fin de semaine seront offertes plusieurs fois pendant l’année.

Les places étant limitées afin de respecter les consignes de la santé publique, il est recommandé aux personnes intéressées de s’inscrire rapidement. Deux sessions sont prévues en janvier et l’une d’elles est déjà complète.

Le CJEB-Sud a également entamé des démarches pour offrir les formations en ligne en 2021.

Pour être admissible à Objectif intégration, la personne intéressée doit avoir 18 ans et plus, avoir un statut d’immigration valide (citoyen canadien naturalisé, résident permanent, travailleur temporaire, étudiant international, etc.) et être en mesure de suivre la formation en français.

Une attestation de participation et d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises sera remise lorsque la formation est complétée. Les résidents temporaires peuvent d’ailleurs transmettre cette attestation pour démontrer leur connaissance de ces valeurs lors d’une demande de Certificat de sélection du Québec. Une allocation de participation de 188$ est également offerte à la fin de la session aux participants admissibles.

Les personnes immigrantes qui souhaitent s’inscrire ou s'informer sur Objectif intégration peuvent communiquer avec Silvia Arana au CJE de Beauce-Sud ou par courriel.

Il est également possible de s’informer et de s’inscrire via le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) en ligne (www.immigration-quebec.gouv.qc.ca) ou via un agent d’aide à l’intégration en

communiquant avec le Centre contacts clientèle.