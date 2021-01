COVID-19: Dre Julie Doyon lance à nouveau un cri du coeur

Voir la galerie de photos

Parce qu'elle est inquiète du taux d’incidence de la COVID-19, qui est le double du reste de la région de Chaudière-Appalaches et se compare même à celui de la région de Montréal, Dre Julie Doyon lance encore une fois un cri du coeur, comme elle l'avait fait au début de la crise du coronavirus, pour essayer de faire comprendre aux quelques sceptiques que la pandémie est bien réelle.

En tant que médecin interniste à l'Hôpital de Saint-Georges, elle est à même de voir et de vivre tous les impacts de la situation qui est quand sérieuse, a-t-elle confié lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Dans un message qu'elle a publié sur sa page Facebook la semaine dernière, au lendemain de l'annonce du couvre-feu par le gouvernement, et intitulé « Ma belle Beauce d’amour », la Joseloise de naissance s'adresse directement à ses compatriotes.

« Je sais bien que tu as l’esprit festif, que tu aimes être avec les tiens... On aime être en gang nous autres, hein ma belle Beauce?!? Pis on a pas l’habitude de s’en faire avec des chichis... Mais là il faudrait que tu te ressaisisses et que tu écoutes les consignes... Ça te concerne... toi autant que tout le monde. Désolée si j’ai l’air de te faire la morale... Mais c’est sérieux, écoute un peu! Sois solidaire... c’est dans ta nature, non? Vois ça comme une grande corvée...! Tu m’inquiètes ma belle Beauce... Ça commence vraiment à chauffer ici », lance-t-elle dans sa missive.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le Dre Julie Doyon.