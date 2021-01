COVID-19: 9e décès au CHSLD de Sainte-Hénédine

Même s'il n'y a eu aucun nouveau cas positif à la COVID-19 signalé aujourd'hui au CHSLD de Sainte-Hénédine et que le nombre de cas actifs a baissé sous le barre des 20 à cet endroit, on déplore la mort d'un résident, le 9e décès à survenir dans cet établissement.

C'est du moins ce qui est rapporté dans le bilan quotidien de la santé publique régionale alors que 92 nouveaux cas sont signalés en Chaudière-Appalaches dont plus de la moitié viennent de la Beauce avec 57.

En Beauce-Sartigan, la hausse des cas positifs est de 26, pour un cumulatif de 1720, avec 261 cas actifs (-13). Dans la MRC Robert-Cliche, la hausse de 10 cas porte le total à 795. Il y a actuellement 103 cas actifs (0). En Nouvelle-Beauce, une hausse de 21 cas augmente le nombre de cas confirmés à 920. Les cas actifs sont de 211 (+3). Dans les Etchemins, on rapporte trois nouveaux cas pour un total de 315 avec 31 cas actifs (-3).

Il y a 35 hospitalisations, dont huit en soins intensifs. Le nombre de vaccins administrés s'élève à 4 300.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 224 217

Beauce-Sartigan : 1 720 261

Appalaches : 1 098 143

Nouvelle-Beauce : 920 211

Robert-Cliche : 795 103

Lobtinière : 617 62

Bellechasse : 611 31

Montmagny : 344 27

Etchemins : 315 31

L'Islet : 138 13

TOTAL : 9 782 1099 (-43) DÉCÈS: 206 (Cumulatif)

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 934 nouveaux cas pour le 11 janvier, pour un nombre total de 232 624 personnes infectées. Parmi celles-ci, 199 920 sont rétablies.

Elles font également état de 47 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 8 782 en raison du retrait de deux décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19. De ces 47 décès, 13 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 5 et le 10 janvier, quatre avant le 5 janvier et trois à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 61 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 497. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 10, pour un total actuel de 221.

Les prélèvements réalisés le 10 janvier s'élèvent à 24 565, pour un total de 5 245 397. Finalement, 7 058 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 99 510. Jusqu'à maintenant, 115 375 doses ont été reçues. Le reste est en transit dans le réseau de la santé.

Situations dans les établissements de la Beauce et des Etchemins

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre six cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les

CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et huit cas actifs chez les travailleurs ainsi que neuf décès cumulatifs.

RPA Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

RPA Château Sainte-Marie

Quatre nouveaux cas. On dénombre 82 cas actifs chez les résidents et 12 cas actifs chez les travailleurs.

RPA Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

RPA du Sommet de Saint-Zacharie

Aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

RPA Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Un nouveau cas. On dénombre 30 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

RPA Villa du Moulin à Saint-Joseph

Trois nouveaux cas. On dénombre 22 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

RPA Domaine de la Beaucevilloise à Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents.