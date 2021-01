L'offre de services est toujours active à la Société Alzheimer

Même dans le contexte de la Covid-19, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches est présente pour informer, soutenir et accompagner les personnes atteintes et les proches aidants. Durant tout le mois de janvier, mois de l’Alzheimer, informez-vous sur cette maladie et les autres troubles neurocognitifs.

Cette société propose des consultations téléphoniques, des groupes de soutien virtuel, des activités de répit et de stimulation ou encore des rencontres individuelles, dans le but de briser l'isolement intensifié par le contexte de la pandémie.

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches propose de nombreux services aux personnes touchées par un trouble neurocognitif, dont l’Alzheimer et leur famille. De plus, la Société Alzheimer sensibilise le grand public aux conséquences des troubles neurocognitifs.