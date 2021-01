COVID-19: 130 cas positifs de plus en Chaudière-Appalaches dont 73 en Beauce

Retour au dessus de la barre des 100 quant au nombre de nouveaux cas positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches alors que le bilan quotidien de la santé publique régionale en rapporte 130 dont plus de la moitié viennent de la Beauce avec 73.

En Beauce-Sartigan, la hausse des cas positifs est de 41, pour un cumulatif de 1 761, avec 265 cas actifs (+4). Dans la MRC Robert-Cliche, la hausse de cinq cas porte le total à 806. Il y a actuellement 104 cas actifs (+1). En Nouvelle-Beauce, une hausse de 16 cas augmente le nombre de cas confirmés à 936. Les cas actifs sont de 207 (-4). Dans les Etchemins, on rapporte cinq nouveaux cas pour un total de 320 avec 32 cas actifs (+1).

Il y a 38 hospitalisations (+3), dont neuf en soins intensifs (+1). Le nombre de vaccins administrés s'élève à 4 766. Hier, deux nouveaux groupes de travailleurs ont reçu l'offre de vaccination : les travailleurs du programme soutien à domicile ainsi que les paramédics et les premiers répondants.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 237 206

Beauce-Sartigan : 1 761 265

Appalaches : 1 118 150

Nouvelle-Beauce : 936 207

Robert-Cliche : 806 104

Bellechasse : 626 45

Lobtinière : 621 62

Montmagny : 348 31

Etchemins : 320 32

L'Islet : 139 13

TOTAL : 9 912 1 115 DÉCÈS: 208 (Cumulatif)

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 2 071 nouveaux cas pour le 12 janvier, pour un nombre total de 234 695 personnes infectées. Parmi celles-ci, 202 166 sont rétablies.

Elles font également état de 35 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 8 815 en raison du retrait de deux décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19. De ces 35 décès, sept sont survenus dans les 24 dernières heures, 23 entre le 6 et le 11 janvier, quatre avant le 6 janvier et un à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 19 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 516. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de huit, pour un total actuel de 229.

Les prélèvements réalisés le 11 janvier s'élèvent à 32 350, pour un total de 5 277 747. Finalement, 7 855 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 107 365. Jusqu'à maintenant, 156 325 doses ont été reçues. Le reste est en transit dans le réseau de la santé.

Situations dans les établissements de la Beauce et des Etchemins

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre moins de cinq cas actifs chez les usagers et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et un décès cumulatif.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents et sept cas actifs chez les travailleurs ainsi que neuf décès cumulatifs.

RPA Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Trois nouveaux cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

RPA Château Sainte-Marie

Un nouveau cas. On dénombre 83 cas actifs chez les résidents et 13 cas actifs chez les travailleurs.

RPA Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

RPA du Sommet de Saint-Zacharie

Aucun nouveau cas. On dénombre moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

RPA Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre 30 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

RPA Villa du Moulin à Saint-Joseph

Trois nouveaux cas. On dénombre 22 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

RPA Domaine de la Beaucevilloise à Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents.

RPA Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre neuf cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

Alerte aux appels frauduleux

Depuis quelque temps, des citoyens pourraient avoir été victimes d'appels frauduleux effectués par des individus s'identifiant faussement comme des représentants de la Santé publique. Le nom affiché serait « Recherche Lévis ».

Ces individus affirmeraient que les personnes appelées ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, qu'elles aient ou non passé un test. De plus, il leur serait mentionné de s'isoler 14 jours.

Le CISSS rappelle que ces appels ne proviennent pas de la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches et suggère aux gens de ne pas répondre lorsque s'affiche « Recherche Lévis » à l'écran de leur téléphone et de noter la date et l'heure de l'appel reçu.

Si toutefois, par distraction, l'appel était pris, on recommande de ne rien divulguer à leur sujet et de raccrocher rapidement. S'ils ont des enfants, ils ne doivent pas les laisser répondre à leur place.