La 16e édition du « Cadeau pour Noël » réussie

Les organismes communautaires beauceronnes Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière, Havre l’Éclaircie, la Maison de la Famille Beauce-Etchemin et Le Berceau ont annoncé, ce vendredi 15 janvier, la réussite de la 16e édition de l’événement « Un cadeau pour Noël ».

Même si le comité organisateur était inquiet compte tenu du contexte de la pandémie, les entreprises et la population ont été plus que généreuses. C’est plus de 336 enfants qui ont reçu un cadeau et des dons totalisant près de 3 300$ ont été amassés via la plate-forme « Go fund me ».

De plus, les organisateurs ont bonifier les cadeaux cette année en y ajoutant un livre. Cette action a été réalisée grâce à la mesure dédiée à lecture « Je lis, tu lis, on lit en Beauce Sartigan ».

Les organismes communautaires participants tiennent à remercier chaleureusement les partenaires qui font de l’activité, un succès année après année. Parmi ceux-ci, on y compte, Beaubois, BID Group technologies LTD, division Comact,Garaga, Groupe Lessard, Fondation M. Jacques, M.F Bernard, Club Rotary, Librairie Sélect, Place bureau, ainsi que Conception Para-Graphe.