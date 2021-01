Achat d'un appartement : 4 conseils

Que ce soit pour un premier achat ou non, la recherche en vue de l’achat d’immobilier peut parfois être laborieuse et stressante. En organisant bien ses démarches, on peut se faciliter la tâche et peut-être même sauver du temps. Voici donc trois conseils pour vous aider à rendre cette étape de vie un peu plus aisée.

1. Établir les paramètres d’achat

Avant de se lancer dans la recherche de logements potentiels, il faut d’abord calculer son budget. Celui-ci s’établit en fonction de la capacité d’emprunt de l’acheteur, et doit prévoir les coûts connexes comme les frais de notaire, d’inspection et, si c’est le cas, d’agent immobilier.

On peut ensuite dresser la liste de ses critères d’achat, par exemple le nombre de pièces, le milieu de vie, la proximité des services, si on est prêt à faire des rénovations ou non. Cette première étape est cruciale pour bien filtrer la recherche de logements potentiels.

2. Prendre son temps

Malgré l’excitation et l’envie de trouver rapidement l’appartement parfait, il est impératif de prendre son temps. L’achat d’un logement demande un grand déploiement financier, il faut donc bien évaluer toutes les possibilités futures. Quelle sera ma situation financière dans 15, 20, 25 ans? Est-ce que j’aurai des enfants? Est-ce que j’aurai le coussin financier pour assurer l’entretien du logement? Il faut prendre le temps de se projeter à long terme.

N’hésitez pas à visiter plusieurs logements pour avoir du choix et pouvoir comparer les options.

3. Devenir membre d’une copropriété

Si l’on achète un appartement, il y a de bonnes chances qu’on devienne membre d’une copropriété, où plus d’un propriétaire se partagent l’immeuble. Il faut ainsi regarder l’état général de l’immeuble et, si vous êtes intéressés par le logement, parler avec les voisins. Informez-vous également sur les projections à court et moyen terme des travaux à faire.

Vous pourrez proposer au syndicat de copropriétaires de trouver un administrateur de copropriété. Cela permet de déléguer l’entretien et les affaires courantes de l’immeuble.

4. Avoir de la flexibilité

On a beau rêver de l’appartement parfait pour nous, il y a souvent plusieurs critères à remplir pour que les dés s’alignent. Il faut donc parfois savoir faire des compromis. Par contre, il faut veiller à y trouver un équilibre. Sachant que l’on vivra probablement longtemps dans le logement futur et que l’on y mettra une bonne somme d’argent, il ne faut pas non plus mettre de côté toutes ses préférences. Certains préféreront magasiner leurs logements pendant des années afin de trouver la perle rare. C’est à vous de déterminer en cours de recherche ou quels critères sont les plus flexibles et si certains peuvent être modifiés pour sauver du temps.





Il peut arriver bien des pépins dans tout projet immobilier. En suivant ces quelques conseils, vous pourrez peut-être en éviter quelques-uns.