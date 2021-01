Qu’est-ce qu’un assistant technique en pharmacie ?

Vous souhaitez exercer en tant qu’assistant technique en pharmacie ? Avant de chercher un emploi ATP, renseignez-vous bien sur ce métier en lisant notre article.

Que fait un assistant technique en pharmacie ?

L’assistant technique en pharmacie peut travailler dans plusieurs endroits : des hôpitaux, des centres hospitaliers de soins de longue durée pour personnes âgées, des pharmacies privées, des chaînes de pharmacies et des grossistes en produits pharmaceutiques.

Entre autres, ses tâches principales consistent à :

· assister le pharmacien dans la préparation des ordonnances

· mettre à jour le dossier des patients

· donner des renseignements d’ordre général sur les médicaments aux clients

· vendre et distribuer des médicaments auprès des clients

Par ailleurs, ses responsabilités peuvent varier en fonction de l’endroit où il exerce.

Quelles sont les qualités d’un bon assistant technique en pharmacie ?

Le métier d’assistant technique en pharmacie n’est pas fait pour tout le monde. Vous devez avoir certaines qualités afin de mener à bien toutes les tâches qu’on vous confie. Entre autres, vous devez être en bonne santé, avoir une bonne vision et savoir bien distinguer les couleurs et les formes.

Par ailleurs, étant donné que vous aurez à établir des contacts avec des patients, vous devrez avoir le sens du relationnel et faire preuve d’empathie. Vous vous épanouirez également dans ce métier si vous avez une grande capacité d’écoute, de la patience et du respect pour les personnes qui souffrent de maladies graves.

La minutie et la précision sont autant de qualités indispensables, car vous aurez à préparer les médicaments de façon exacte, en suivant une procédure précise. Enfin, le sens des responsabilités, l’organisation et l’amour du travail en équipe sont de mise pour réussir dans cette fonction.

Comment devenir assistant technique en pharmacie ?

En plus des différentes qualités mentionnées plus haut, vous devez suivre une formation d’une durée totale de 1230 heures ou 11 mois à temps complet. Ainsi, vous obtiendrez un diplôme d’études professionnelles en assistance technique en pharmacie D.E.P. Il est à noter que la formation doit être suivie de plusieurs stages dans un CHSLD, dans une pharmacie communautaire et une pharmacie hospitalière.

Toutefois, avant d’accéder à la formation, vous devez remplir certaines conditions. En effet, vous devez avoir un D.E.S et ne pas avoir d’antécédents judiciaires. En outre, vous devez passer avec succès les tests d’aptitude et de personnalité.

Comme vous pouvez le constater, l’assistant technique en pharmacie est un métier passionnant. Et à cause de la pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine, vous pourrez facilement trouver du travail. Pour finir, les perspectives d’avenir sont nombreuses et excellentes. En effet, avec quelques années d’expérience, l’assistant peut facilement gravir les échelons et devenir chef d’équipe.