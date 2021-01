ENTRETIEN DE GOUTTIÈRES : LA NÉCESSITÉ DU NETTOYAGE RÉGULIER

Généralement, pour tout objet ou accessoire que l’on possède, il est essentiel de bien l’entretenir pour allonger sa durée de vie. Il en va de même pour les gouttières, qui se doivent d’être nettoyées régulièrement pour être utilisées efficacement. Mais pas que pour cela. Quelle est la nécessité d’un entretien de gouttières? Voyons tout d’abord de quoi il s’agit.

Qu’est-ce qu’une gouttière et à quoi sert-elle?

Les gouttières qui sont situées autour d’une maison sont présentes afin d’assurer une bonne gestion de l’eau de pluie. Sans lesdites gouttières, la demeure pourrait rapidement se dégrader et devenir un berceau d’humidité et infestée d’insectes nuisibles. En plus, elles ont pour avantage de protéger la toiture, en ce sens qu’elles permettent d’écouler les liquides, au lieu de l’endommager en restant accumulées à sa surface.

Or, une gouttière qui est en mauvais état représente un important risque pour les fondations de la maison et du drain français. Les fondations se doivent essentiellement de rester au sec en tout temps, car autrement, il y a un grand risque d’infiltration d’eau, de moisissures et de fissures. Une gouttière en mauvais état entraîne indubitablement des bris et des coûts.

Alors, quelle est la nécessité de l’entretien régulier des gouttières?

Quelle est la nécessité d’un entretien de gouttières?

Avant toute chose, il faut savoir que le nettoyage complet des gouttières devrait être réalisé au moins deux fois par année, soit à l’automne avant l’hiver et au printemps, une fois l’hiver terminé. Pour justifier leur entretien, la nécessité d’un tel nettoyage, c’est qu’étant bien entretenues, les gouttières dureront plus longtemps et ne risqueront pas de boucher. Une gouttière bloquée altère le fonctionnement et dévie l’eau de pluie vers le mur. Ladite eau se jette ensuite sur les fondations, créant ainsi de la moisissure et des dommages considérablement coûteux. D’où la grande nécessité d’un nettoyage régulier des gouttières!

Comment entretenir une gouttière?

Voici les principales étapes menant à l’entretien des gouttières de la maison :

En premier lieu, à l’aide d’un jet d’eau, il faut vaporiser les différents conduits (les coudes également). Ça aura pour effet de déboucher les gouttières et de retirer tout débris s’y retrouvant.

Ensuite, à l’aide d’un grattoir, d’une petite pelle de gouttières ou d’une brosse cylindrique, il convient de dégager la partie supérieure de la gouttière.

Enfin, tout bon entretien de gouttières doit se terminer avec une inspection générale et, si un problème en vient à surgir, il faut le réparer rapidement. On ne se sent pas l’âme d’un réparateur? Contacter une compagnie spécialisée en la matière nous évitera de nombreux soucis!

Des professionnels en entretien de gouttières

Procéder soi-même à l’entretien de gouttières d’économiser sur le plan financier, c’est vrai. Or, un souci technique est si vite arrivé, tout comme un bris majeur, amenant avec lui de nombreux problèmes coûteux. C’est pourquoi il serait plus que conseillé de faire appel à un professionnel du nettoyage régulier qui est un expert dans le domaine, puisqu’il s’occupera de tout. L’entretien sera d’ailleurs effectué avec expertise, doigté et professionnalisme.