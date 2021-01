CISSS de Chaudière-Appalache: 60% du personnel vacciné

Jusqu'ici, 60% du personnel sous la juridiction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a reçu un premier vaccin contre la COVID-19, selon les plus récentes données.

En chiffres réels, ce sont 7210 travailleurs de la santé en contact avec les usagers vaccinés qui ont obtenu la dose sur les quelque 12 000 employés au CISSS, a indiqué Mireille Gaudreau, relationniste au service des communications de l'organisme. L'ordre de vaccination se fait selon les groupes prioritaires identifiés par le ministère de la Santé (travailleurs CHSLD, unités COVID, paramédics, etc).

La porte-parole n'a cependant pas été en mesure d'indiquer la proportion des membres du personnel qui auraient refusé de recevoir le vaccin. « Nous n'avons pas de données pour les refus, du moins pour le moment. Parfois les gens sont en vacances, absents du travail. Il est alors difficile à consigner mais [il y a] possibilité que ces données soient éventuellement ajoutées », a-t-elle précisé dans un courriel.

À ce jour, avec le personnel, 9240 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches. ce qui inclut tous les résidents des 29 CHSLD publics et des cinq CHSLD privés qui ont reçu l'offre de vaccination représentant plus de 1500 résidents. De plus, la vaccination offerte directement dans les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires accueillant des personnes aînées a débuté.

Par contre, le CISSS prévoit un ralentissement de la vaccination, au cours de la semaine prochaine, car il n'y aura aucune livraison de doses, comme annoncé par le gouvernement fédéral.

Situations dans les établissements de la Beauce et des Etchemins - Données du 20 janvier

Les deux décès signalés hier en Chaudière-Appalaches dans le bilan sur la COVID-19 se sont produits en Beauce. Une des victimes résidait à la RPA Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins, un 4e décès dans cet établissement. L'autre personne est décédée à l’Hôpital de Saint-Georges.

Hôpital de Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre moins de cinq cas actifs chez les usagers ainsi que quatre décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Un nouveau cas. On dénombre neuf cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs* chez les travailleurs ainsi que deux

décès.

CHSLD du Séminaire à Saint-George s

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* et un décès

cumulatif.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les usagers ainsi que neuf décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Arc-en-ciel de Sainte-Justine

Un nouveau cas. On dénombre neuf cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.*

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Cinq nouveaux cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Deux nouveaux cas. On dénombre 72 cas actifs chez les résidents et 13 cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que quatre décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre 24 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.