COVID-19 : encore deux décès en Beauce-Etchemin

Encore aujourd'hui, les seuls décès enregistrés sur l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches, soit deux, se sont produits en Beauce-Etchemin, tout comme hier.

Une personne décédée résidait à la RPA L’Arc-en-ciel à Sainte-Justine et l'autre se trouvait au CHSLD du Séminaire à Saint-Georges. Ces deux décès supplémentaires portent à 229 le nombre total de victimes de la maladie en Chaudière-Appalaches depuis le début de la pandémie.

Le bilan quotidien de la santé publique régionale sur la COVID-19 rapporte aussi 47 nouveaux cas positifs sur le territoire administratif, dont 23 en Beauce, pour un total de 10 519 personnes qui ont été infectées au coronavirus.

Ainsi, en Beauce-Sartigan, la hausse des cas positifs est de 14, pour un cumulatif de 1 889, avec une baisse de huit cas actifs qui sont maintenant à 131.

En Nouvelle-Beauce, sept nouveaux cas positifs portent le cumulatif à 1 047. Les cas actifs sont aussi à la baisse (-6) pour se fixer à 160.

Dans la MRC Robert-Cliche, on recense deux cas supplémentaires pour un total à 846. Il y a 53 cas actifs actuellement (-14).

Aux Etchemins, il y a un seul nouveau cas (351) et 35 sont actifs (-6).

Il y a 34 hospitalisations (+2), dont 10 en soins intensifs (-1) pour tout le territoire administratif. La vaccination se poursuit.

À ce jour, 9 638 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches. Actuellement la vaccination s'adresse aux travailleurs de la santé étant en lien direct avec les usagers ainsi qu'aux résidents et travailleurs des résidences privées pour aînés et des ressources intermédiaires accueillant des personnes âgées.

La vaccination auprès de la population se fera plus tard dans quatre sites de vaccination (Lévis, Saint-Georges, Thetford et Montmagny) sur rendez-vous en respectant l'ordre de priorisation établi par le MSSS. Pour en savoir plus sur la campagne de vaccination en Chaudière-Appalaches, on peut consulter le www.cisssca.com/jemefaisvacciner - Onglet Population.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 359 127

Beauce-Sartigan : 1 889 131

Appalaches : 1 199 99

Nouvelle-Beauce : 1 047 160

Robert-Cliche : 846 53

Bellechasse : 664 59

Lobtinière : 647 26

Montmagny : 377 29

Etchemins : 351 35

L'Islet : 140 2

TOTAL : 10 519 721 (-69) DÉCÈS: 229 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

Hôpital de Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre moins de cinq cas actifs chez les usagers ainsi que quatre décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs et deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-George s

Aucun nouveau cas. On dénombre moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents ainsi que quatre décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Deux nouveaux cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Ma rie

Aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Neuf nouveaux cas. On dénombre 79 cas actifs chez les résidents et 12 cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les usagers ainsi que neuf décès cumulatifs

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Arc-en-ciel de Sainte-Justine

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 624 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 248 860 personnes infectées. Parmi celles-ci, 221 327 sont rétablies.

Elles font également état de 66 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 9 273 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. De ces 66 décès, 22 sont survenus dans les 24 dernières heures, 39 entre le 14 et le 19 janvier, 4 avant le 14 janvier et 1 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 14 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 453. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est resté stable, pour un total actuel de 216.

Les prélèvements réalisés le 19 janvier s'élèvent à 32 845, pour un total de 5 533 972.