Les organismes communautaires maintiennent leurs services

La Corporation de développement communautaire (CDC) Beauce-Etchemins rappelle à la population que les organismes communautaires du territoire demeurent ouverts en tout temps.

Les organismes ont su s’adapter, selon le type de services offerts, afin de maintenir les liens avec leur clientèle et de s’assurer de répondre aux besoins de la population.

Les rencontres individuelles et de groupes peuvent être en présentiel ou en virtuel selon l’installation et l’espace disponible dans les locaux de l’organisme. Il est possible que la façon de faire varie d’un organisme à l’autre. C’est pour cette raison que la CDC Beauce-Etchemins invite les citoyens et citoyennes à communiquer avec les organismes s’ils désirent en savoir plus sur leur fonctionnement.

La Corporation a mentionné que les mesures sanitaires sont en places dans chacune des organisations pour assurer la sécurité de la clientèle et des travailleurs.

« Il est important de rappeler à la population que les services communautaires sont très professionnels et accessibles pour tous. Ils ne s’adressent pas seulement aux personnes démunies, mais bien à tous ceux qui désirent discuter ou qui ont des besoins spécifiques. Les organismes sont disponibles et sont experts en matière de référence et d’accompagnement », de mentionner Sarah Rodrigue, directrice générale, de la CDC.

L’équipe de la CDC Beauce-Etchemins assure une présence du lundi au jeudi de 8 h à 17 h ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h.