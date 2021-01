Régina Quirion Drouin Labrecque vient de célébrer ses 101 ans!

Atteindre l'âge de 100 ans, c'est bien mais avoir 101 ans, c'est encore mieux! Voilà une nouvelle étape de vie que vient de franchir Régina Quirion Drouin Labrecque, une résidente du Domaine de La Beaucevilloise qui a célébré cet anniversaire le 17 janvier.

La dame, née à Beauceville en 1920, s'est mariée à l’âge de 22 ans à Armand Drouin le 21 octobre 1942. Le couple avait reçu en cadeau quatre moutons, trois vaches et six poules!

Ensemble, ils ont élevé, sur leur ferme du rang Saint-Charles, toujours à Beauceville, leurs 17 enfants: Marcel, Rolande, Claude, Claudette, Maurice (décédé), Lorraine, Francyne, Denis, Jean-Paul, Helen, Suzan, Robert, Gaëtan, Alain et Louis-Philippe, ce dernier ayant été adopté. Ils ont aussi eu des jumeaux qui sont malheureusement décédés encore bébés.

Régina Quirion compte aujourd'hui 20 petits-enfants, plusieurs arrière-petits-enfants ainsi qu'arrière-arrière-petits-enfants.



Après le décès de son premier mari en 1983, elle a de nouveau pris époux avec Lauréat Labrecque en 1996. Il est décédé à son tour le 11 septembre 2016.



« Vous avez surmonté les épreuves de la vie avec force et résilience. Ça demande beaucoup de courage (et de prières) pour réussir à élever une si grande famille. Il faut faire preuve d'altruisme afin d'oublier vos besoins au bénéfice de ceux de vos enfants. L'amour inconditionnel et le pardon font aussi partis des valeurs que vous transmettez à votre famille », avait écrit sa petite-fille, Vanessa Drouin, dans une adresse livrée l'an dernier pour marquer les 100 ans de Mme Quirion.

Cette joueuse de cartes aime bien prendre « une p'tite shot » de cognac de temps à autre car cela garderait le coeur en santé. Sa longévité en est certes la preuve! Félicitations Madame!