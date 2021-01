Semaine de prévention du suicide : des ressources d’aide disponibles

Pour souligner la Semaine de prévention du suicide, du 31 janvier au 6 février, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches rappelle que des services d’aide sont disponibles partout dans la région afin de soutenir les personnes en détresse.

Un appel à la ligne téléphonique 811 et 1 866 APPELLE vous permettra de parler confidentiellement à un intervenant social 24 h / 7 jours.

De plus, nouveauté de cette année, l’Association québécoise de prévention du suicide, financée au ministère de la Santé et des Services sociaux, offre maintenant un service d’intervention par clavardage et texto, gratuit, bilingue, confidentiel et rassurant. Pour en savoir plus, visitez le : Suicide.ca.

Ce service numérique québécois permet aux personnes qui s’expriment plus facilement dans les médias sociaux de parler de leur détresse et de demander de l’aide plutôt qu’au téléphone. Il s’adresse aux personnes en difficulté, aux proches et aux endeuillés par suicide.