875 000 $ pour réduire le plastique à usage unique, notamment en Chaudière-Appalaches

Il existe actuellement un consensus international sur la nécessité de réduire la pollution par le plastique. Au Québec, on estime à environ 500 000 tonnes la quantité de plastique enfouie annuellement. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a annoncé hier son soutien à des initiatives porteuses qui auront un impact concret sur cette problématique.

Grâce à un investissement de 875 000 $ accordé par Recyc-Québec, dix projets visant à réduire le rejet de plastique à usage unique dans l'environnement et à sensibiliser la population à cet égard verront ainsi le jour.

Parmi eux, le projet du promoteur « Cafés et restaurants pour l'environnement (CRPE) La Vague » représente une aide financière de 145 365 $ accordée aux régions de Montréal, la Montérégie et Chaudière-Appalaches.

Son but est d'accompagner les commerces de restauration dans ces trois régions administratives afin de les aider dans leur transition vers l'offre de contenants consignés réutilisables pour les commandes à emporter et les livraisons.

Une analyse de cycle de vie sera effectuée au préalable afin de comparer l'impact environnemental des divers contenants et d'ensuite procéder à l'achat puis la distribution des contenants réutilisables retenus.

L'objectif final est de remplacer 30 % des gobelets et des contenants des sacs jetables par des contenants réutilisables.

À l'échelle du Québec

L'ensemble des projets soutenus couvrent au total dix régions administratives et seront menés par des intervenants de différentes sphères d'activité, soit des organismes municipaux, des organismes à but non lucratif, des institutions scolaires, une salle de spectacle ainsi qu'un établissement de santé.

Les projets encourageront notamment les citoyens à réduire leur utilisation de produits de plastique à usage unique reconnus pour polluer les plans d'eau, tels que : contenants et emballages, bouteilles, gobelets de boisson, bouchons et couvercles, sacs et pellicules, pailles, etc.

De manière complémentaire et afin de contribuer à la mise en place de solutions de remplacement à ces produits de consommation à usage unique, des actions permettant d'accroitre l'accessibilité aux fontaines d'eau dans les lieux publics seront également soutenues.

L'accompagnement des citoyens dans le changement de leurs habitudes de consommation est un facteur important de réussite. À cet effet, des activités mobilisatrices, des campagnes de sensibilisation et d'information sur les solutions pour éviter l'utilisation d'articles à usage unique sont prévues dans la majorité des initiatives.

Le gouvernement du Québec entend agir de manière significative sur l'ensemble de la problématique des plastiques, soit de la conception des produits jusqu'à leur consommation, en passant par leur gestion en fin de vie. À cet effet, le Plan d'action 2019-2024 découlant de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit un budget de 20 M$ pour soutenir des actions à cet égard.