De la lumière et des matériaux naturels pour la Maison Moisson Beauce 2021

Moisson Beauce a présenté aujourd'hui sa 12e Maison sous le slogan « Une maison bâtie pour nourrir ». Bercée de lumière et construite avec des matériaux naturels comme le bois et la briquette, ce jumelé situé au 1679, 170e rue à Saint-Georges représente un environnement positif et familial.

« Une maison bâtie pour nourrir est un slogan qui prend tout son sens dans le cadre de la pandémie. Cette dernière a eu un grand impact sur les besoins alimentaires, je pense que les gens ont pris conscience que c'était important de se nourrir correctement et sur une base régulière. Près d'un an après le début de la pandémie on constate une augmentation de 17 % des demandes d'épicerie d'urgence et nous avons orientés 327 personnes de plus vers des organismes locaux pour des paniers alimentaires », de dire Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Cette campagne représente 38 % du revenu annuel de Moisson Beauce et « cette année nous vendrons tous les billets », a assuré Marie Champagne en souriant.

Un jumelé moderne et chaleureux

Le jumelé sur trois étages d’allure moderne apporte une touche de chaleur grâce à l’ajout du bois. La pierre de la devanture offre un élément brut et naturel et la création de caissons apporte du raffinement au bâtiment.

Dans l’espace commun au rez-de-chaussée, la fenestration abondante apporte une luminosité accrue et une ambiance confortable. La mise en place d’un foyer au salon apporte convivialité et douceur.

Les choix des couleurs et des matériaux sont simples, classiques et lumineux. On y retrouve également une touche de couleur pêche ainsi que des éléments dorés.

Liste des points de vente

Pour participer au tirage au sort, vous pouvez acheter l'un des 4 000 billets au coût unitaire de 100 $, disponibles dès aujourd'hui dans les points de vente suivants :

Chaudière-Appalaches : Desjardins;

: Desjardins; Saint-Georges (secteur Est) : Accommodation 7-23, Accommodation M’as-tu Vu, Boucherie Alimentation Idéale, Dépanneur Express 147, Dépanneur l'Escale, Dépanneur Shell 107e , Familiprix (Carrefour SaintGeorges), IGA Famille Rodrigue & Groleau, Jean Coutu (Place Centre-ville), Le Grand Marché, Métro Laval Veilleux, Salon Sylvio Paquet;

: Accommodation 7-23, Accommodation M’as-tu Vu, Boucherie Alimentation Idéale, Dépanneur Express 147, Dépanneur l'Escale, Dépanneur Shell 107e , Familiprix (Carrefour SaintGeorges), IGA Famille Rodrigue & Groleau, Jean Coutu (Place Centre-ville), Le Grand Marché, Métro Laval Veilleux, Salon Sylvio Paquet; Saint-Georges (secteur Ouest) : Coop Alliance BMR, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Moisson Beauce, Pharmacie Brunet;

: Coop Alliance BMR, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Moisson Beauce, Pharmacie Brunet; Saint-Georges (secteur Saint-Jean) : Alimentation Paquet & Fils;

: Alimentation Paquet & Fils; Beauceville : Dépanneur 646, Dépanneur Lambert;

: Dépanneur 646, Dépanneur Lambert; Notre-Dame-Des-Pins : Marché des Pins;

: Marché des Pins; Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît;

: Gaz Bar Saint-Benoît; Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin;

: Garage Serge Poulin; Saint-Éphrem-de-Beauce : Dépanneur l’Essence’Tiel;

: Dépanneur l’Essence’Tiel; Saint-Gédéon-de-Beauce : Dépanneur C. Lessard;

: Dépanneur C. Lessard; Saint-Martin : Alimentation Quirion;

: Alimentation Quirion; Saint-Prosper : Marché Abénakis, Marché du Village;

: Marché Abénakis, Marché du Village; Saint-Zacharie : Cado Gaz.

Ou par internet en cliquant ici.

Ainsi, vous courrez la chance de remporter soit la 12e Maison Moisson Beauce, soit la somme de 175 000 $.

Sur les 12 années d'existence de ce projet, trois personnes ont choisi la maison tandis que neuf sont repartis avec l'argent.

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 15 avril à 18 h 30 à la Maison Moisson Beauce.