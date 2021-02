COVID-19 : encore deux décès en Beauce

Comme hier, les seuls décès enregistrés en Chaudière-Appalaches dans le bilan de la santé publique régionale sur la COVID-19 sont survenus en Beauce.

Une des deux personnes décédées résidait à la RPA Château Ste-Marie — un 13e mort dans cet établissement, et le 2e en autant de jours — et l’autre dans la communauté de la MRC Robert-Cliche.

Le nombre de nouveaux cas positifs au coronavirus sont retombés à 33 signalements dont 19 d'entre eux se trouvent en Beauce.

Dans la MRC Robert-Cliche, on compte quatre cas de plus, le cumulatif atteignant 935. Le nombre de cas actifs est à 69 (-2).

Pour la MRC Beauce-Sartigan, l'augmentation est de 10 nouveaux cas pour un total depuis le début de la pandémie de 2 059. Il y a 107 cas actifs, en baisse d'un.

En Nouvelle-Beauce, on compte cinq nouveaux cas. Le total de cas confirmés est de 1 122 et les cas actifs sont à 60 (-14).

Dans les Etchemins, deux cas supplémentaires ont été enregistrés. Le total des cas est à 402 dans la MRC pour 32 cas actifs (+1).

Les hospitalisations sont stables à 23, tout comme les personnes aux soins intensifs (6).

Les deux décès supplémentaire portent à 266 le nombre total de victimes de la maladie en Chaudière-Appalaches depuis le début de la pandémie.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 459 77

Beauce-Sartigan : 2 059 107

Appalaches : 1 259 42

Nouvelle-Beauce : 1 122 60

Robert-Cliche : 935 69

Bellechasse : 699 20

Lotbinière : 666 5

Etchemins : 402 32

Montmagny : 397 10

L'Islet : 147 2

TOTAL : 11 145 424 (-15) DÉCÈS: 266 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemins

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Six nouveaux cas. On dénombre 22 cas actifs chez les résidents et sept cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Un nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Deux nouveaux cas. On dénombre 28 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 13 décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre sept cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que six décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Arc-en-ciel de Sainte-Justine

Aucun nouveau cas. On dénombre moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès.

Portrait au Québec

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 093 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 266 672 personnes infectées. Parmi celles-ci, 243 769 sont rétablies.

Elles font également état de 42 nouveaux décès, pour un total de 9 941. De ces 42 décès, 15 sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 entre le 28 janvier et le 2 février, 10 avant le 28 janvier et un (1) à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 36 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 070. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, pour un total actuel de 175.

Les prélèvements réalisés le 2 février s'élèvent à 31 095, pour un total de 5 985 249. Finalement, 2 300 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 243 955. Jusqu'à maintenant, 256 625 ont été reçues.