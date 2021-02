COVID-19 : deux décès à Saint-Victor

Le bilan quotidien du CISSS de Chaudière-Appalaches rapporte aujourd'hui deux nouvelles victimes de la COVID-19 en Beauce. Tous deux se trouvaient à la résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor. Ce sont les premiers pour cet établissement.

Par conséquent, le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est maintenant de 272.

Qui plus est, c'est toujours la Beauce qui compte le plus de nouveaux cas positifs à la COVID-19 sur le territoire administratif de Chaudière-Appalaches avec un nombre de 34 sur les 50 recensés aujourd'hui.

Pour la MRC Beauce-Sartigan les données montent très rapidement. Ainsi, l'augmentation est de 24 nouveaux cas pour un total depuis le début de la pandémie de 2 117. Il y a 122 cas actifs, une hausse de 10.

Dans la MRC Robert-Cliche, on compte six cas de plus, le cumulatif atteignant 952. Le nombre de cas actifs est à 74 (-2).

En Nouvelle-Beauce, quatre nouveaux cas sont rapportés. Le total de cas confirmés est à 1 134 et les cas actifs sont à 55 (0).

Dans les Etchemins, aucun cas supplémentaire n'a été enregistré. Le total est donc toujours à 404 dans la MRC pour 16 cas actifs (-7).

Les hospitalisations sont à 20 (+1) avec cinq personnes aux soins intensifs (+1).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 477 63

Beauce-Sartigan : 2 117 122

Appalaches : 1 281 48

Nouvelle-Beauce : 1 134 55

Robert-Cliche : 952 74

Bellechasse : 700 11

Lotbinière : 675 12

Etchemins : 404 16

Montmagny : 398 6

L'Islet : 147 1

TOTAL : 11 285 408 (-7) DÉCÈS: 272 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemins

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que six décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Aucun nouveau cas et deux décès. On dénombre 25 cas actifs chez les résidents et huit cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 26 cas actifs chez les résidents ainsi que 13 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 081 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 270 058 personnes infectées. Parmi celles-ci, 248 112 sont rétablies.

Elles font également état de 32 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 10 031. De ces 32 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures, 23 entre le 31 janvier et le 5 février, 2 avant le 31 janvier et 1 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 19 par rapport à la veille, avec un cumul de 963. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, pour un total actuel de 158.

Les prélèvements réalisés le 5 février s'élèvent à 35 652, pour un total de 6 088 912.

Finalement, 2 033 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 256 550. Jusqu'à maintenant, 294 825 ont été reçues.