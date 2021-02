COVID-19 : un 3e décès è la RPA L'Aube Nouvelle de Saint-Victor

Le seul décès signalé aujourd'hui en Chaudière-Appalaches, dans le bilan de la santé publique régionale sur la COVID-19, s'est produit à la résidence pour aînés L’Aube-Nouvelle de Saint-Victor, en Beauce.

ll s'agit de la troisième fatalité attribuable à cette maladie à survenir dans cet établissement alors que le cumulatif pour le territoire administratif est de 275.

Par ailleurs, la moitié des 42 nouveaux cas positifs recensés aujourd'hui sont en Beauce.

Pour la MRC Beauce-Sartigan, l'augmentation est de sept cas pour un total depuis le début de la pandémie de 2 129. Il y a 107 cas actifs, une baisse de onze.

En Nouvelle-Beauce, sept nouveaux cas sont également rapportés. Le total de cas confirmés est à 1 144 et les cas actifs sont à 60 (+4).

Dans la MRC Robert-Cliche, on compte aussi sept cas de plus, le cumulatif atteignant 961. Le nombre de cas actifs est à 72 (+3).

Dans les Etchemins: un seul nouveau cas (405) et 11 cas actifs (-5)

Les hospitalisations sont stables (19) avec six personnes aux soins intensifs (+1).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 487 53

Beauce-Sartigan : 2 129 107

Appalaches : 1 291 51

Nouvelle-Beauce : 1 144 60

Robert-Cliche : 961 72

Bellechasse : 701 10

Lotbinière : 679 13

Etchemins : 405 11

Montmagny : 398 6

L'Islet : 147 1

TOTAL : 11 342 384 (-13) DÉCÈS: 275 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemins

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Trois nouveaux cas. On dénombre 23 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 26 cas actifs chez les résidents ainsi que 13 décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que six décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 826 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 271 737 personnes infectées. Parmi celles-ci, 250 652 sont rétablies.

Elles font également état de 32 nouveaux décès, pour un total de 10 078. De ces 32 décès, cinq sont survenus dans les 24 dernières heures, 22 entre le 2 et le 7 février, quatre avant le 2 février et un (1) à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 29 par rapport à la veille, avec un cumul de 940. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 15, pour un total actuel de 145.

Les prélèvements réalisés le 7 février s'élèvent à 18 512, pour un total de 6 132 644. Finalement, 2 816 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 262 594. Jusqu'à maintenant, 294 825 ont été reçues.