« ENSEMBLE, contre la Covid » : nouvelle campagne par la Fondation Santé Beauce-Etchemin

La Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) a présenté ce matin en conférence de presse, sa nouvelle campagne de sensibilisation pour motiver les gens de la région et les inciter à ne pas se décourager, mais au contraire, à poursuivre leurs efforts dans la lutte contre la Covid-19.

« La Covid-19, c’est aussi ici, chez nous. À l’heure où la patience s’effrite et alors que plusieurs sont, et nous le comprenons, de plus en plus exaspérés par l’application des règles sanitaires, il est plus que jamais important d’être solidaires et de ne pas lâcher pour contrer le virus », a soutenu Dre Sandra Létourneau, médecin à l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Instigatrice de cette initiative, avec sa collègue Dre Sophie Roy et quelques bénévoles de la FSBE, Dre Létourneau estime qu’en plus de la surcharge occasionnée sur les services de santé et des problèmes graves qu’il peut engendrer chez celles et ceux qui la contractent, la Covid-19 a des impacts collatéraux sur nos vies, dans notre quotidien.

« Plus vite nous éliminerons ce virus, plus vite nous retrouverons notre vie d’avant et reprendrons nos activités. Ce n’est surtout pas le temps de faire « juste une petite exception ». Il ne faut pas relâcher ! Chaque effort individuel a des répercussions sur notre avenir collectif. Nos gestes ont un impact direct quant à la propagation de la Covid-19 », a-t-elle ajouté.

« ENSEMBLE, contre la Covid »

La campagne de sensibilisation comprend dix capsules vidéo d’une durée d'une minute chacune, lesquelles ont été produites dernièrement par NousTV Cogeco Beauce-Appalaches à Saint-Georges.

Il a été demandé à des personnes de Beauce-Etchemins, provenant d'univers différents (culturel, sportif, scolaire ou autre), de témoigner face à la caméra. Chacune parle de son expérience personnelle par rapport à la pandémie, des difficultés ou des inconvénients subis par elle ou ses proches.

Voici les dix personnes qui ont accepté de se livrer :

- Jean-François Bernatchez, Saint-Georges, Directeur Général des Amants de la scène

- Gilles Bernier, Saint-Georges, fier Beauceron

- Mathis Boudreau ,Saint-Georges, étudiant au Cégep Beauce-Appalaches

- Marie-Michelle Gagnon, Lac-Etchemin, Membre de l’équipe nationale canadienne de ski alpin

- Sylvie Gagnon, Saint-Georges, survivante de la COVID-19

- Nicole B. Létourneau, Saint-Georges, mamie active

- Claude Morin, Sylvie Roy Saint-Georges, un couple à la retraite

- Marie-Philip Poulin, Beauceville, Capitaine de l’équipe nationale canadienne de hockey féminin, Médaillée d’or Olympique

- Dre Stéphanie Rodrigue, Saint-Georges, nouvelle maman

- Caroline Veilleux, Saint-Georges, directrice de la Polyvalente de Saint-Georges.

Diffusions des vidéos

Les capsules seront diffusées à compter du jeudi 11 février à raison d’une nouvelle publication chaque jour, et ce, jusqu’au 20 février inclusivement.

Tous les médias du territoire de l’Hôpital de Saint-Georges, le CISSS de Chaudière-Appalaches et Ville de Saint-Georges ont accepté de participer à cette mobilisation pour venir à bout de la Covid-19.

Les capsules resteront disponibles en rediffusion pendant un certain temps.

« Je félicite les médecins Sandra Létourneau, Sophie Roy et toute l’équipe. Un beau grand merci à celles et ceux qui ont accepté de témoigner de leur vécu en temps de pandémie ainsi qu’à NousTV Cogeco

pour cette production », de dire Manon Veilleux, présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

« Pour le mieux-être de la communauté et sans hésiter, la Fondation a accepté de sortir de son mandat traditionnel pour coordonner cette campagne, car nous devons tous faire un effort, et sans équivoque, venir à bout de cette satanée pandémie. Seul on ne peut pas grand-chose, mais ensemble on va réussir ! », de conclure Mme Veilleux.

Campagne de financement annuelle

Lancé en septembre 2020, la campagne de financement de la fondation sous le thème Donner pour la vie a déjà permis de récolté 350 000 $ sur les 400 000 attendus.