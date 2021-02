L’ADOberge fera un mois de campagne sur La Ruche Québec

L’ADOberge Chaudière-Appalaches fera campagne sur le site internet de La Ruche Québec du 15 février au 16 mars prochain afin d’amasser un montant de 50 000 $ qui permettra de financer les activités de groupe de l’organisme. Ce montant sera doublé, jusqu’à un maximum de 50 000 $ grâce au Fonds Mille et Un Covid-19 du Secrétariat à la Jeunesse du gouvernement du Québec, pour un total possible de 100 000 $ ou plus.

Ainsi, toute personne ou entreprise ayant à cœur la mission de l’organisme pourra se connecter au site pour offrir un montant d’argent au cours de cette campagne. Il n'est pas nécessaire d’être de Chaudière-Appalaches pour le faire.

Les contributions permettront de financer directement la mission et les activités de groupe qui seront réalisées au courant des deux prochaines années dans les maisons de Lévis et de Saint-Georges.

« Étant donné que notre souper annuel de financement ne pouvait pas se tenir pour une deuxième année consécutive, nous avons pensé à plusieurs options. Nous avons été tellement contents d’apprendre que nous pouvions nous associer avec La Ruche pour lancer une campagne de financement, qui met en valeur l’importance de notre organisme, les retombées sociales et qui peut expliquer à quoi peuvent servir les montants que nous recevons », a exprimé le directeur général de L’ADOberge, Jonathan Dussault.

Les détails pour participer à cette campagne seront dévoilés dès le 15 février sur le site internet de La Ruche Québec.