Quels sont les besoins de la collectivité en Nouvelle-Beauce?

Transport, sécurité alimentaire, logement... Voici quelques uns des enjeux qui ont été abordé jeudi dernier par La Table de développement social de La Nouvelle-Beauce (TDSNB) lors du forum virtuel « Des données pour l’action ».

Des experts ont ainsi présenter le portrait des besoins de la collectivité en Nouvelle-Beauce à une soixantaine de participants des milieux communautaire, municipal et institutionnel. Voici quelques constats:

Transport :

L’accès aux soins de santé est difficile en l’absence d’un transport collectif ou adapté vers les centres hospitaliers.

La dépendance à la voiture reste présente en contexte de vulnérabilité, même si elle amène des dépenses importantes dans un budget très limité.

Sécurité alimentaire :

L’accès à une saine alimentation est périlleux en raison d’un enjeu de transport et du prix élevé des denrées.

Logement :

La discrimination dans le choix des locataires persiste et la hausse des prix des logements n’est pas régulée (défense des droits des locataires).

Il manque de logements sociaux et abordables, en tenant compte des statistiques suivantes : 1 locataire sur 4 habite dans un logement inabordable en Nouvelle-Beauce; 1 ménage sur 4 est composé d’une personne seule en Nouvelle-Beauce; les hommes gagnent en moyenne 11 951 $ (avant impôts) de plus que les femmes sur le territoire de la Nouvelle-Beauce; 73,5 % du parc immobilier existant en Nouvelle-Beauce sont des maisons unifamiliales et 10 % sont des jumelés; le taux d’inoccupation est passé de 2,4 % (2019) à 0,8 % (2020) à Sainte-Marie; le loyer moyen a fait un bon de 8 % à Sainte-Marie.



Une vidéo qui résume les données présentées au forum est en ligne sur le site de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Elle contient également les témoignages de quatre citoyens vivant en situation de vulnérabilité qui ont partagé leur expérience.

Suite à ces constants, la TDSNBM informe qu'elle lancera trois grands chantiers visant à améliorer la situation en matière de logement abordable, d’accès au transport et de sécurité alimentaire en Nouvelle-Beauce. Des élus ainsi que des représentants du milieu communautaire siègeront sur ces chantiers. La TDSNBM dévoilera des pistes de solutions au cours des prochains mois.

La Table de développement social de La Nouvelle-Beauce regroupe plus d’une vingtaine de partenaires. Sa mission est de rassembler des partenaires socio-économiques afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur les défis sociaux et d'agir concrètement pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant en contexte de vulnérabilité.

Ce projet a été rendu possible grâce à une aide financière accordée par la Fondation Lucie et André Chagnon et au Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.