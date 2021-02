La Fabrique Notre-Dame-des-Amériques lance son site web

Les membres du conseil de fabrique et la direction générale ont annoncé la mise en ligne d'un site web qui facilitera la communication avec les paroissiens des dix communautés de Notre-Dame-des-Amériques.

Grâce au site web www.ndaparoisse.org, il sera possible de consulter l'horaire des messes, de connaitre les heures d'ouverture des bureaux situés dans chacune des différentes communautés ou de prendre connaissance des actualités ou informations concernant la paroisse.

Le lancement du nouveau site web coïncide avec le début de la campagne annuelle de la CVA, car il sera désormais possible de faire un don en ligne dans la section dédiée sur le site.

Les paiements pour des intentions de messe ou des célébrations particulières comme les baptêmes ou les funérailles seront aussi facilités avec ce nouvel outil.

« Nous sommes très heureux de ce nouveau moyen de joindre les gens de notre communauté. La communication sera plus rapide et accessible en même temps partout. J'aimerais en profiter pour rappeler que notre page Facebook demeure toujours active », a commenté Michel Labbé, curé et président du conseil de fabrique.

La paroisse Notre-Dame-des-Amériques regroupe les communautés de La Guadeloupe, Saint-Benoît, Saint-Éphrem, Saint-Évariste, Saint-Hilaire, Saint-Honoré, Sainte-Martine (Courcelles), Saint-Samuel (Lac-Drolet), Saint-Sébastien et Saint-Vital (Lambton).