Astuces pour votre jardin

Avoir son propre jardin, c’est plaisant et parfois même amusant surtout l’été, mais cela demande aussi beaucoup d’entretien lorsqu’on souhaite qu’il soit riche et coloré. C’est pourquoi on vous propose quelques astuces pour

Vérifiez votre gouttière

Vérifier l’installation de votre gouttière est important puisque celle-ci permet d’évacuer les eaux de pluie, ce qui permet à votre maison d’être protégée des risques d’infiltrations d’eau et donc de l’humidité, des moisissures et des champignons qui peuvent être à chacun d’eux néfastes pour la santé.

Une fois que tout est en ordre du côté de la gouttière, vous pourriez songer à faire un système de drainage à la fois original et esthétique pour qu’en plus d’avoir un bon fonctionnement pour éloigner les eaux de pluie, vous puissiez en profiter pleinement dans votre jardin, comme on le voit fréquemment avec des cailloux.

Compostez vous-même

Pourquoi se séparer des déchets quand on peut en faire quelque chose de bien pour soi et pour l’environnement ? Composter vos déchets dans votre jardin que ce soit avec des coquilles d’œufs, de marc de café, des pelures de fruits et légumes permettrait à votre jardin de bénéficier d’engrais.

Vos déchets seront bénéfiques pour votre jardin, car ils sont une source de nutriments pour les plantes et les potagers. En plus d'être écologique et économique, vous permettrez de diminuer le poids de vos poubelles.

Un remède pour éloigner les animaux

Lorsqu’on a un jardin bien riche en fleurs et en potager, les animaux ont tendance à en être attirés plus facilement et ont un malin plaisir à tout saccager, ce qui cause la perte de nombreux produits. Pour vous éviter de vivre sans cesse le même problème et utiliser de nombreux produits toxiques qui pourraient mettre la vie des animaux en danger, vous pouvez opter pour le vinaigre blanc.

Il suffit de verser un peu de vinaigre blanc autour de vos plantes et grâce à son odeur particulièrement forte, les animaux n’auront plus le goût de venir s’aventurer dans votre parterre.

La peau de banane

Avoir un jardin, c’est une chose, mais faire pousser des plantes et les garder belles c’en est une autre. Pour que les plantes, qu’elles soient d’intérieur ou d’extérieur, soient belles et offrent des feuilles bien grandes et brillantes, vous pouvez utiliser la peau de banane comme remède miracle.

En effet, si vous frottez les feuilles avec la peau de banane, vous allez les rendre plus brillantes. Vous pouvez aussi enterrer la peau du fruit pour qu’elle puisse, à l’aide de ses nutriments, aider la plante à grandir.

En conclusion, pour avoir un beau jardin riche en plantes, fleurs et autres potagers, cela demande de mettre la main à la patte.