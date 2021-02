Construction durable : l'isolation à base de fibres d'herbe

Le HUB Construction durable région de Thetford, une initiative de la Société de développement économique de la région de Thetford (SDE), a souligné que, pour la première fois au Canada et en Amérique du Nord, les panneaux isolants Gramitherm, conçus à l’aide d’un procédé unique à base de fibres d’herbe, entreront dans la construction d’un bâtiment prototype à faible empreinte environnementale.

Ces panneaux présentent un bilan carbone négatif : 1 kg d’isolant Gramitherm absorbe 1,5 kg de CO2-eq. Ce procédé unique permet de séparer de l’herbe d’ensilage (matière coupée), d’une part, les fibres de cellulose directement utilisées pour la fabrication du panneau isolant et, d’autre part, les composés liquides utilisés pour la production de biogaz ou de substances nutritives pour animaux.

Il présente des propriétés thermiques, mais surtout d'excellentes capacités de régulation d’humidité et de captation de gaz à effet de serre. Ces propriétés permettent un confort contre les froids hivernaux, mais surtout une efficacité remarquable contre les chaleurs estivales. Cet isolant a une durée de vie de 50 ans et est 100 % recyclable.

L’efficacité des produits de construction biosourcés est démontrée. Une maison de 1 000 pieds carrés, 100 % biosourcée, capture près de 15 tonnes de gaz à effet de serre.

L’initiative est le résultat d’un partenariat entre le HUB Construction durable région de Thetford, E=MK2, Gaïaa Sources inc., Gramitherm Europe SA et AmeriCan Structures inc.

Écoconstruction, une tendance lourde!

En cumulant des émissions de plus de 16,85 tonnes d’équivalent CO2 par habitant en 2019, le Canada est le quatrième plus gros émetteur de GES au monde, devant les États-Unis et la Chine, une position peu enviable pour un pays développé.

Suivant l’Accord de Paris, le Canada a pour objectif de réduire ses émissions de CO2 de 30 % d’ici 2030. Or, l’un des secteurs produisant le plus d’émissions de GES est la construction. Au Canada, la biomasse abondante est une ressource à exploiter pour permettre d’optimiser les enveloppes des bâtiments, de les rendre énergétiquement performantes hiver comme été, grâce à de nouvelles technologies.

« Cette première initiative a valeur d'exemple et revêt une fonction pédagogique pour les entreprises et pour les acheteurs futurs. Par ce transfert de technologie et en participant à la construction de ce bâtiment exemplaire, les entreprises du Hub auront l'occasion d'en apprendre sur l'écoconstruction et sur la valeur ajoutée de nouveaux produits », a précisé René Couture, propriétaire de la firme E=MK2.

Sur la photo : 1ère rangée, René Leclerc, président, American Structures inc. et Arnaud Gabrieli, président, Gaïaa sources inc.; 2e rangée : René Couture, président, E=MK2 et Charles-William Houle, directeur général, American Structures inc.