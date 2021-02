Agriculteurs recherchés pour une étude sur la santé mentale positive

Une étude, pilotée par l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke, cherche à développer les connaissances sur les liens entre la masculinité et la santé mentale positive (bien-être) chez les hommes travaillant dans le secteur agricole.

C'est le professeur Philippe Roy, de l’Université de Sherbrooke, qui est responsable du projet de recherche qui veut faire ressortir les points positifs plutôt que les problèmes vécus par les agriculteurs.

La participation consiste à prendre des photos de ce qui contribue positivement à la santé mentale, afin d’en discuter lors de deux rencontres de groupe de 4 à 8 agri­­culteurs. La durée des rencon­tres de groupe est de 90 à 120 min­utes et elles se dérou­le­ront en vidéo­­­conférence.

La par­­ti­­­cipation est volon­taire et confiden­tielle et une compensation financière de 60 $ sera remise à titre de contribution au projet de recherche.

Pour plus de détails ou pour s’inscrire, les intéressés peuvent envoyer un courriel à [email protected] ou composer le 819 821-8000, poste 63840. On peut également se rendre sur le site Internet de l'Universaité de Sherbrooke sous l'onglet de la Faculté des lettres et sciences humaines pour en savoir davantage.