COVID-19 : seulement quatre cas dans tout Chaudière-Appalaches

On peut se réjouir: seulement quatre nouveaux cas ont été déclarés dans toute la région administrative de Chaudière-Appalaches aujourd'hui. La Beauce n'enregistre aucune nouvelle infection et on ne déclare aucun décès lié à la COVID-19 dans la région.

La journée d'hier avait également fait état d'un nombre très faible de nouveaux cas positifs(5). Ces chiffres rappellent ceux que la région enregistrait vers la fin de l'été 2020. Par exemple, le 1er septembre, la région n'avait également signalé que quatre cas supplémentaires.

Les MRC de la Beauce et des Etchemins n'ont enregistré aucune nouvelle infection: les quatre diagnostics d'aujourd'hui ont tous été rapportés à Lévis.

Cependant, il faut rester vigilants, car il y a toujours 133 cas actifs en Chaudière-Appalaches.

On compte 34 cas actifs en Beauce-Sartigan, une diminution de neuf par rapport à la journée précédente.

La Nouvelle-Beauce a toujours 30 cas actifs, mais enregistre une baisse de 18.

La MRC Robert-Cliche 18 cas actifs sur son territoire, ce qui représente cinq cas de moins par rapport au dernier bilan.

Tout comme hier, il y a quatre cas actifs dans les Etchemins.

Le nombre total de personnes infectées est dorénavant de 11 652 en Chaudière-Appalaches.

Les hospitalisations ont diminué de deux (8), avec encore deux personnes aux soins intensifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 533 25

Beauce-Sartigan : 2 202 34

Appalaches : 1 324 13

Nouvelle-Beauce : 1 255 30

Robert-Cliche : 986 18

Bellechasse : 705 2

Lotbinière : 689 2

Etchemins : 409 4

Montmagny : 402 5

L'Islet : 147 0

TOTAL : 11 652 133 (-40) DÉCÈS: 286 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

Voici le portrait en date du 22 février :

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 12 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que 13 décès cumulatifs.

Vaccination

À ce jour, 14 410 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures font état de :

- 805 nouveaux cas, pour un total de 282 927 personnes infectées;

- 264 497 personnes rétablies;

- 11 nouveaux décès - pour un total de 10 318 -, soit : 2 décès dans les 24 dernières heures, 9 décès entre le 15 et le 20 février;

- 689 hospitalisations, soit une augmentation de 3;

- 117 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2;

- 17 684 prélèvements réalisés le 20 février;

- 7 396 doses de vaccin administrées, pour un total de 353 894;

- 401 685 doses reçues au total