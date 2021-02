85 cm de cheveux pour soutenir les personnes atteintes du cancer

Camélia Turgeon, résidente de Saint-Georges, devrait se faire couper les cheveux le 30 mai prochain au profit de Leucan pour aider les personnes atteintes du cancer.

« Ma cousine avait fait ça il y a quelques années et ça m’avait beaucoup inspirée. En plus, j'ai une collègue de travail qui a eu un cancer des ovaires. Elle a perdu tous ces cheveux et a eu recours à des perruques de cheveux naturels, alors ça m’a encore plus inspirée », a expliqué la jeune fille de 17 ans.

Étudiante en première année d’éducation spécialisée, elle avait initialement prévu cette action pour le mois de juin 2020 afin de marquer la fin de son secondaire. Bien évidemment, c’est à cause de la pandémie que cela a été repoussé. Finalement, c'est bénéfique pour la cause, car les cheveux de Camélia mesurent désormais presque 85 cm de longueur.

Pour soutenir son projet, elle a également fait une cagnotte en ligne dans le but de récolter 1 000 $ pour Leucan. Ce sont déjà 800 $ qui seront remis à la fondation, même si la coupe devait être annulée pour quelques raisons que ce soit.

« C’est un défi et une expérience de vie qui aide tellement les gens, t’es avec eux en faisant ça. Ça permet de soutenir une bonne cause et c’est un bon défi à relever », a-t-elle conclu.

C’est donc le 30 mai 2021 à Lévis qu’elle fera don de sa longue chevelure, qui avait été coupée pour la dernière fois il y a trois ans, à Leucan.