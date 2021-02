COVID-19: 10 sites de vaccination en Chaudière-Appalaches

La vaccination massive contre la COVID-19 auprès de la population débute par une première étape qui vise exclusivement les personnes de 85 ans et plus.

Dès demain, 25 février, elles devront prendre rendez-vous pour obtenir le vaccin selon l’une des deux options, soit par le site Web (www.quebec.ca/vaccinCOVID) ou par téléphone (1 877 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, et les fins de semaine, de 8 h 30 à 16 h 30). Notez que la vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous.

Au total, 10 sites de vaccination seront disponibles sur le territoire administratif.

Il y a quatre centres de vaccination massive, qui seront ouverts 7 jours sur 7, dont un se trouve à Saint-Georges: il s'agit du centre des congrès et hôtel Le Georgesville,

De plus, six sites de vaccination de proximité ouvriront dans la semaine du 8 mars pour répondre aux besoins de la population plus éloignée en Chaudière-Appalaches et pour faciliter l’accès aux personnes vulnérables. Un nombre limité de rendez-vous sera disponible et encore là, la prise de rendez-vous sera obligatoire avant de s’y présenter. Le CLSC de Lac-Etchemin et celui de Sainte-Marie-de-Beauce font parti de ces sites.

Pour la clientèle à mobilité réduite, des modalités de transport adapté seront communiquées prochainement.

La vaccination est prévue dans l’ordre suivant, selon les critères établis par le ministère de la Santé et des Services sociaux :

1. Les personnes de 85 ans ou plus;

2. Les personnes de 70 à 84 ans;

3. Les personnes de 60 à 69 ans;

4. Les adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19;

5. Les adultes de moins de 60 ans qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers; 6. Le reste de la population admissible.

Pour en savoir plus, on peut visiter le www.cisssca.com/jemefaisvacciner et consulter la section Population.