Travailleuse de rang : nouveau partenariat régional pour aider les agriculteurs

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches a annoncé la mise sur pied d’un partenariat avec plusieurs organisations de la région, qui permettront la pérennité du service de travailleuse de rang.

Rappelons qu’à l’instar du travailleur de rue, le travailleur de rang a pour rôle de développer une relation de confiance avec les agriculteurs aux prises avec de la détresse psychologique, dans le but de la combattre. S’inscrivant dans une approche préventive proactive, le concept de travailleur de rang est issu de l’organisme Au Cœur des familles agricoles (ACFA) et de sa fondatrice, Maria Labrecque Duchesneau.

Le service de travailleuse de rang a été implanté en Chaudière-Appalaches en 2016. Au départ, il s’agissait d’un projet pilote, mais la pertinence d’un tel service a été confirmée. On sait par exemple que le monde agricole et que la région sont tous deux tristement réputés pour présenter un taux de suicide généralement plus élevé qu’ailleurs.

« Diverses initiatives en santé psychologique, en collaboration notamment avec le CISSS, ont été mises de l’avant ces dernières années. La travailleuse de rang constitue donc une ressource supplémentaire qui vient bien compléter l’offre en prévention dans notre région », d’expliquer James Allen, président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

Comité de financement

Ce dernier poursuivait : « Au stade de projet pilote, le service de travailleuse de rang était totalement gratuit. Maintenant que le service s’est implanté en permanence dans la région, il est naturel que le milieu se mobilise pour en défrayer une partie des coûts. C’est ainsi que nous avons formé un comité de financement pour recueillir des dons auprès d’organisations ayant notre cause à cœur. »

À ce jour, les engagements de dons sur cinq ans sont de 12 000 $, alors que les besoins sont de l’ordre de 15 000 $ à 20 000 $. Ainsi, la campagne de financement se poursuit et les organisations intéressées à y souscrire peuvent le faire en contactant la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

Nouvelle travailleuse de rang

Récemment, la Fédération a procédé à l’embauche d'Alexandra Lapointe à titre de nouvelle travailleuse de rang pour la région. Elle est diplômée en travail social et disponible.

Il ne faut pas hésiter à la contacter si vous ressentez de la détresse ou encore si vous constatez qu’un de vos proches semble en moins bon contrôle de sa vie.