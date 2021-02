Se chauffer au mazout : bonne ou mauvaise affaire?

Avant de contacter votre fournisseur de mazout, il est nécessaire de réfléchir sur la meilleure méthode pour chauffer votre demeure. Comment évolue le prix du Mazout? Comment le rentabiliser au maximum? Voici plusieurs éléments de réponses.

Déterminer la quantité avec votre fournisseur de mazout

Le premier élément à calculer est votre degré d’utilisation de votre système de chauffe. À l’aide d’un professionnel, calculez votre quantité moyenne d’utilisation de mazout. Le plus souvent, il est préférable de prendre en compte votre consommation lors des quatre dernières années afin de réaliser une planification. Votre fournisseur de mazout aura par conséquent une date approximative pour réaliser votre réapprovisionnement. De votre côté, vous aurez déjà une idée sur le prix.

Un prix fluctuant

Le mazout étant un produit pétrolifère, sa valeur évolue selon la bourse. La crise liée au coronavirus a fait chuter son prix mais aujourd’hui, il retrouve la situation d’avant-pandémie. La valeur du combustible dépend de sa disponibilité sur le marché et du nombre de demandeurs. Est-il meilleur marché que l’électricité? Par moments, oui. Pour obtenir le meilleur prix possible, il suffit de planifier sa commande.

Un phénomène intéressant : le prix du mazout augmente avec la demande. On imagine bien que ce phénomène apparait surtout au début voire pendant l’hiver. Soyez prévoyant et consultez votre fournisseur d’huile de chauffage plusieurs semaines auparavant afin d’élaborer un remplissage de votre cuve lorsque la demande se fait plus rare. Il est possible aussi de suivre les prix à la semaine. Les taxes et autres frais liés au transport sont, quant à eux, fixes.

Si vous ne maîtrisez pas le critère « prix », vous pouvez quand même agir sur l’utilisation du mazout. Une maison bien étanche, avec des fenêtres en bon état et un toit bien isolé, permet une économie d’énergie loin d’être illusoire. L’huile de chauffage (autre nom du mazout) se propage rapidement dans l’air. Si votre maison empêche la chaleur de s’évaporer dans la nature, votre logis sera rapidement chauffé. Une fois la température souhaitée atteinte, l’économie sera aussi substantielle puisque plusieurs minutes après son arrêt, le mazout propage encore de la chaleur jusqu’à son refroidissement total.

Enfin, votre système de chauffage nécessite un entretien régulier (au moins annuel). Faites vérifier votre chaudière ou votre brûleur. La capacité de votre système sera plus efficace et économique avec des composants en bon état de marche et validés par un professionnel. Cela vous évitera aussi les mauvaises surprises tels que les bris ou les fuites pouvant générer des frais importants. À la moindre tâche de suie autour de votre installation, appelez votre fournisseur! Dans ce même ordre d’idée, contactez votre assureur pour le prévenir. Votre chauffage au mazout sera intégré dans votre assurance habitation. Vous serez ainsi chauffé à un coût avantageux et en toute sécurité!

Se chauffer économiquement peut demander un investissement plus important au préalable. Mais avec le temps, vos économies passeront l’hiver bien au chaud! Alors, arrêtez de gaspiller votre énergie!