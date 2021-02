Le lactose : tout savoir

Le lait et les produits laitiers ne seraient pas ce qu’ils sont sans le lactose puisqu’il en est leur principal sucre. Le lactose est composé de glucose et de galactose. Ce dernier se trouve d’ailleurs que dans le lactose alors que le glucose se retrouve, quant à lui, dans d’autres types d’aliments bien connus comme les fruits, les légumes et le miel.

Les bienfaits du lactose

Comme tous les glucides, le lactose contient de nombreux bienfaits pour la santé. Il fournit entre autres de l’énergie qui est utilisable par l’organisme. Il offre un bel apport nutritif et optimise une bonne affectation du calcium laitier au sein de l’organisme.

Le lactose permet également de maintenir un bon équilibre dans les constituants minéraux du sang comme le calcium, le phosphore et le magnésium. Un atout majeur pour le bon développement des os.

L’intolérance au lactose

Malheureusement, il se peut qu’avec le temps vous soyez plus sensible au lactose, voire intolérant. Cela signifie que votre corps est dans l’incapacité de digérer le lactose et peut créer de nombreux inconforts dans votre quotidien.

Parmi ces inconforts, vous pouvez avoir des ballonnements, des crampes d’estomac, des crampes abdominales, des nausées, des flatulences et même de la diarrhée. Il faut savoir que l’intolérance au lactose est due à une carence en lactase enzymatique intestinale.

La meilleure solution pour pouvoir traiter l’intolérance au lactose, c’est simplement de réduire votre quantité de produits qui en contiennent. Bien que la plupart des gens puissent en consommer en petite quantité, il est tout de même préférable de privilégier des produits comme le yogourt grec sans lactose, qui vous donnera la même sensation au goût, mais qui sera beaucoup plus agréable à digérer pour votre corps.

Vous pouvez également remplacer votre lait habituel par du lait d’amande, du lait de soja, le lait de coco ou encore du lait de riz. Ces quatre types de laits ne contiennent aucune substance de lactose et sont très bons pour la santé.

La nourriture à privilégier en cas d’intolérance

Bien que le lactose ait plusieurs bienfaits pour le corps humain, cela ne veut pas dire que les personnes intolérantes au lactose ont forcément une mauvaise santé. Pour chaque problème, il existe une solution qui permet de pencher dans la balance et trouver les apports nutritifs importants pour le bon fonctionnement de votre corps.

Dans le cas de l’intolérance au lactose, il est important d’avoir une alimentation riche en protéine comme le poulet, les œufs et le poisson.

En conclusion, l’intolérance au lactose ne vous empêchera pas de profiter du même de produits. Il suffit d’être beaucoup plus raisonnable dans les quantités et de privilégier une alimentation riche en protéines.