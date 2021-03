La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches soutient aussi les proches

Alors que la maladie d’Alzheimer isole 153 000 Québécois et que, d’ici 2031, on estime que le nombre de Québécois atteints d’un trouble neurocognitif majeur augmentera de près de 70 %, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, en collaboration avec l’agence Cossette, vient de lancer une campagne de notoriété d’envergure pour faire connaître les services des Sociétés Alzheimer régionales sous l’angle « Les proches aussi s’oublient ».

Cette campagne souligne que les proches aidants sont surchargés par leur rôle et tâches et peuvent aller chercher de l’aide auprès de leur Société Alzheimer régionale.

« Quand j'ai appris le diagnostic de mon mari, j'étais démunie. Je me suis tournée rapidement vers la société Alzheimer Rive-Sud où j'habite pour aller chercher de l'information et une formation comme proche aidante. Se joindre à un groupe de personnes vivant des situations semblables aide vraiment à se sentir moins seul, surtout en ces moments exigeants. 4 ans plus tard, je leur téléphone encore pour du soutien. Grâce à eux, je me sens moins anxieuse d'apprendre à vivre autrement et à faire face aux défis qui sont nombreux et différents tous les jours », a témoigné Lyne Gauthier, proche-aidante.

Toute la campagne renvoie à la page masociete.ca qui permet de trouver sa société régionale.

Ce volet média s’intègre à une stratégie qui a commencé avec une offensive Facebook, lancée le 27 janvier dernier, pour souligner le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs. Cette offensive mettait de l’avant l’importance des souvenirs qui sont fatalement emportés avec la maladie.

Via leur page Facebook, la Fédération a commenté une vieille photo de plus de cinquante personnalités publiques, faisant ainsi resurgir leurs souvenirs et les invitant à la repartager avec le texte « On aimerait tous retrouver nos souvenirs aussi facilement ». Plusieurs artistes avaient répondu à l’appel et permis le succès de cette campagne: 2Frères, Ariane Moffat, Yannick de Martino, Ève-Marie Lortie, Véronic DiCaire, Florence K, Catherine Pogonat, Gregory Charles, Catherine Perrin, Valérie Chevalier, Martin Vachon, Isabelle Blais, Étienne Drapeau, Catherine Renaud générant plus de 5000 j’aime, et de nombreux partages et commentaires.

Rappelons que près de 50 % des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif comme la maladie d’Alzheimer reçoivent leur diagnostic à un stade trop avancé de la maladie. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de sensibiliser la population, et garder l’Alzheimer dans les conversations et les Sociétés Alzheimer comme référence pour de l’information, du soutien et du répit.