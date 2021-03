COVID-19 : seulement deux nouveaux cas en Beauce

Deux nouveaux cas d'infection à la COVID-19 en Robert-Cliche font partie des sept rapportés aujourd'hui dans le bilan de la santé publique de Chaudière-Appalaches.

La MRC Beauce-Sartigan compte un cas actif de moins (12) alors que la situation reste la même en Nouvelle-Beauce avec sept cas actifs et que le territoire de Robert-Cliche en recense deux de plus (18). Par ailleurs, la MRC des Etchemins n'a plus de cas actifs.

Les hospitalisations sont à quatre (-1) avec seulement une personne aux soins intensifs, Aucun décès supplémentaire n'est enregistré.

À ce jour, 20 638 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches. Depuis ce matin, les personnes âgées de 80 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 548 18

Beauce-Sartigan : 2 209 12

Appalaches : 1 326 4

Nouvelle-Beauce : 1 258 7

Robert-Cliche : 1 001 18

Bellechasse : 705 0

Lotbinière : 691 2

Etchemins : 410 0

Montmagny : 404 2

L'Islet : 147 0

TOTAL : 11 699 63 (+4) DÉCÈS: 288

Situation dans les établissements de la Beauce

Voici le portrait en date du 2 mars :

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que 13 décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 588 nouveaux cas, pour un total de 288 941 personnes infectées;

- 271 156 personnes rétablies;

- Huit nouveaux décès, pour un total de 10 407, soit un décès dans les 24 dernières heures, six décès entre le 23 et le 28 février et un décès à une date inconnue;

- 628 hospitalisations, soit une augmentation de 16;

- 121 personnes aux soins intensifs, soit une diminution d'une;

- 18 789 prélèvements réalisés le 28 février;

- 16 458 doses de vaccin administrées, pour un total de 455 328;

- 537 825 doses reçues au total.