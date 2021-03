La CCINB poursuit la campagne de vaccination à la COVID-19 en entreprise

Dans le cadre du plan de vaccination annoncé par le gouvernement du Québec, plus de 350 entreprises ont déjà répondu à l’appel lancé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB).

En février dernier, la FCCQ et la CCINB ont lancé un appel aux entreprises intéressées à accueillir gratuitement des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Une semaine après le lancement de cette offensive, plus de 350 entreprises de partout au Québec ont déjà répondu présentes.

« Le rayonnement de la Chambre sur l’ensemble de nos entreprises en Nouvelle-Beauce constitue l’une de nos grandes forces. C’est une chance à prendre pour nos entreprises puisque cette campagne leur donne la possibilité de vacciner leurs employés plus rapidement et leur permet ainsi de reprendre au plus vite leurs opérations », explique commente Chantal Gravel, présidente de la CCINB

Rappelons que la FCCQ et la CCINB ont mis en ligne un formulaire destiné aux entreprises intéressées, dans le but de colliger l’information et la transmettre au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Le MSSS déterminera par la suite les entreprises qui accueilleront une clinique de vaccination au cours des prochains mois.

« Ce taux de réponse important confirme notre première impression : de nombreuses entreprises veulent jouer un rôle actif dans cette campagne de vaccination », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Les entreprises intéressées pouvant fournir un professionnel vaccinateur seront priorisées. Les entreprises intéressées peuvent également visiter le site internet de la FCCQ, ou s’adresser à l’adresse suivante pour obtenir plus d’informations : [email protected]