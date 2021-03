Les disparus de la COVID-19

En cette Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, nous vous présentons quelques disparus de la région emportés par ce virus.

Merci aux familles qui ont collaboré à cet hommage.

Yvette Bossé — 89 ans

Résidente de Saint-Georges, autrefois de Sainte-Rose de Watford. Elle aimait la vie. Décédée le 20 janvier 2021.

Marius Lessard — 88 ans

De Beauceville. Camionneur retraité. Passionné de la chasse. Décédé le11 février 2021.

Gaétan Bisson — 87 ans 9 mois

Il résidait à L'Aube Nouvelle de Saint-Victor. Ce bûcheron était passionné de la nature. Il adorait la pêche. Décédé le 12 février 2021.

Marc Busque — 64 ans

De Saint-Georges. Propriétaire de Marc Busque Électronique à Beauceville. De grand cœur et sympathique. Décédé le 12 novembre 2020 .

Yvette Mathieu — 89 ans

Beauceville. Elle a travaillé à Radio Beauce durant 34 ans. Femme de caractère, lucide et Indépendante. Décédé le 27 janvier 2021 .

Lucie-Anne Veilleux, — 85 ans

Saint-Georges, native de Saint-Benoit-Labre. Préposée aux bénéficiaires retraitée. Grande passionnée de musique. Décédée le 3 janvier 2021.

Ville de Saint-Georges

Tous les drapeaux sont en berne aujourd'hui sur les édifices de la Ville de Saint-Georges.

« Il est important de se souvenir, particulièrement pour les personnes qui ont vu leurs parents partir de manière atroce », a dit essentiellement le maire de Saint-Georges, Claude Morin, lors de la séance du conseil municipal de lundi. Il a également tenu à saluer celles et ceux qui ont travaillé au front dans les établissements de santé et ailleurs aussi.

Mot du préfet de la Nouvelle-Beauce

Nous reproduisons ici l'intégrale du message du préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce et maire de Sainte-Marie-de-Beauce, Gaétan Vachon.

Aujourd’hui, nous soulignons un triste anniversaire : un an s’est écoulé depuis le début de la pandémie à la COVID-19. Plusieurs personnes ont perdu, au cours des derniers mois, des proches, victimes de ce virus. Nous leur offrons nos plus sincères condoléances et nous invitons notre population à participer à la minute de silence qui aura lieu tout à l’heure, à 13 heures, en la mémoire des disparus.

En parallèle à ces tragédies, nous avons aussi vu émerger de belles choses pendant cette année difficile :

Le courage des équipes qui travaillent en santé. Vous tenez le fort depuis tout ce temps et, malgré la fatigue qui s’est installée et les ressources qui manquent, vous continuez de dire « Présents! » et de prendre soin de notre population.

L'audace et la ténacité de nos entrepreneurs. Dans un contexte incertain et changeant, vous avez su renouveler vos services, faire les choses différemment et prendre des décisions difficiles pour maintenir votre entreprise à flots. Vous avez tout notre respect.

La persévérance de nos citoyens et de nos citoyennes, qui appliquent les consignes sanitaires demandées depuis tout ce temps. Un an de distanciation, de port de masque et de sacrifices, ça mine un moral, mais vous persistez à appliquer les directives du gouvernement et le nombre de cas est en diminution. Nous sommes sur la bonne voie.

Maintenant, un an plus tard, avec la vaccination massive en cours, nous croyons que de meilleurs jours sont à nos portes. Que nous pourrons bientôt revoir nos familles. Qu’un retour éventuel à une vie normale est possible. Que nos efforts collectifs porteront enfin leurs fruits.

Ayons espoir que ce printemps 2021 apportera avec lui la grande bouffée d’air frais que nous attendons tous.