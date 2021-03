L’Association coopérative d'économie familiale - Appalaches-Beauce-Etchemins (ACEF-ABE) a annoncé ce matin, le lancement de son programme d’ateliers pour aînés « Vieillir chez soi ou déménager? », en collaboration avec l’Association Bénévole Beauce-Sartigan inc. (ABBS).

« Il nous fait plaisir de collaborer à ce beau projet qui réunit à la fois la mission et les objectifs de nos organisations. Il est important de joindre nos forces respectives pour le bien-être des aînés », a exprimé Marie-Claude Bilodeau, directrice générale de l’ABBS, lors de la conférence de presse.

François Décary, le directeur de l'ACEF-ABE, a expliqué que ce projet est le fruit d'une réflexion de plusieurs années. Après avoir constaté qu'un tiers de leurs consultations viennent de personnes de 55 ans et plus, l'organisme a cherché un moyen de s'adapter au besoin de la population vieillissante de la région. Ainsi est né le programme « Vieillir chez soi ou déménager ».

« Nous voulions mieux comprendre ce public pour mieux intervenir », d'ajouter François Décary.

Pour l'instant, les activités sont offertes uniquement aux résidents de la MRC Beauce-Sartigan en vidéoconférence et débuteront le 13 avril prochain. Les autres MRC du territoire y auront accès à l'automne, en présence ou virtuellement en fonction des mesures en vigueur à ce moment-là.

L'objectif du programme

Ces ateliers ont pour objectif d’offrir des informations et des outils contribuant à conserver sa qualité de vie et son autonomie le plus longtemps possible.

Pour atteindre cet objectif, ce programme offre des informations permettant de :

- Dresser un portrait clair de sa situation personnelle menant à des choix éclairés qui tiennent compte de différents aspects : budget, besoins, désirs, etc.;

- Être informé des services et des ressources disponibles dans son milieu de vie pour vieillir en sécurité et préserver son autonomie;

- Connaître ses droits, ses ressources et ses recours pour vivre dans la dignité.

Les différentes activités

Ainsi, plusieurs activités sont organisées pour répondre à ces objectifs.

- 10 ateliers thématiques animés par des intervenants et professionnels dans leur domaine provenant de différents organismes et groupes régionaux tel le CISSS-CA, L’APPUI Chaudière-Appalaches, le CAAP-CA, Équijustice Beauce et Desjardins. D'une durée de 1h30, ils se tiendront les mardis à 13 h 30, du 13 avril au 15 juin 2021 et coûte 25 $ chacun.

- Des cafés-rencontres, animés par l'ABBS, permettront l’échange entre les participants et les animateurs. Ce sera aussi l’occasion de poser des questions.

- Un guide du participant contient tout le matériel présenté lors des ateliers, en plus de nombreux outils pour accompagner la personne dans sa réflexion.

- Une plateforme web destinée exclusivement aux participants réunit une documentation exhaustive sur chacun des thèmes abordés. Plusieurs liens vers des ressources complémentaires externes seront également proposés.

- Une formation technologique individuelle et gratuite est aussi disponible pour tous les participants et est offerte par Alphare, centre d’alphabétisation populaire Beauce.