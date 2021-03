COVID-19: cinq nouveaux cas dans Les Etchemins et deux en Beauce

Cinq des neuf nouveaux cas d'infection à la COVID-19, rapportés aujourd'hui par la santé publique en Chaudière-Appalaches, se trouvent dans la MRC des Etchemins.

Cela a pour conséquence de doubler les cas actifs sur le territoire, qui sont maintenant à dix, avec un cumulatif depuis le début de la pandémie à 420.

Les deux seuls nouveaux cas en Beauce sont dans la MRC de Beauce-Sartigan.

On compte désormais six hospitalisations (+1), dont une personne en soins intensifs sur le territoire administratif.

Le nombre de décès demeure à 288.

À ce jour, 23 203 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches. Dès aujourd'hui, 9 mars, les personnes âgées de 75 ans et plus (nées en 1946 et avant) peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 574 30

Beauce-Sartigan : 2 213 9

Appalaches : 1 332 5

Nouvelle-Beauce : 1 263 9

Robert-Cliche : 1 005 9

Bellechasse : 706 1

Lotbinière : 692 1

Etchemins : 420 10

Montmagny : 407 5

L'Islet : 146 1

TOTAL : 11 758 80 (+4) DÉCÈS: 288

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 650 nouveaux cas, pour un total de 293 860 personnes infectées;

- 276 602 personnes rétablies;

- 12 nouveaux décès, pour un total de de 10 493, soit quatre décès dans les 24 dernières heures, quatre décès entre le 2 et le 7 mars, trois décès avant le 2 mars et un décès à une date inconnue;

- 576 hospitalisations, soit une diminution de 14;

- 10 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de deux;

- 18 668 prélèvements réalisés le 7 mars;

- 16 357 doses de vaccin administrées, pour un total de 581 028;

- 739 065 doses reçues au total.