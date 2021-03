Éclosion de COVID-19 à la résidence l'Oiseau Bleu

La directrice générale de la résidence pour aînés l'Oiseau Bleu, Sylvie Roy, a informé les résidents de l'étblissement, et leurs proches, que deux nouveaux cas de COVID-19 ont été diagnostiqués au sein de l'établissement. Par conséquent, la santé publique a déclaré la résidence en éclosion.

Un dépistage de tous les résidents a donc lieu ce matin, directement dans leurs appartements.

« Ce dépistage est préventif et nous permettra de dresser un portrait global de la situation », a précisé la directrice générale par voie de communiqué.

De nouvelles consignes ont été mises en place :

- Tous les résidents doivent demeurer en isolement dans leur appartement. Seules les sorties absolument essentielles sont permises, tel un rendez-vous urgent chez le médecin.

- Les marches extérieures sont temporairement suspendues.

- La salle à manger demeure fermée. Les repas sont livrés directement aux appartements.

- Pour une plus grande sécurité, nous vous demandons de porter un masque lorsque vous avez une interaction

avec un employé de la résidence.

- Bien que les visites des proches aidants soient permises, il est très souhaitable de réduire les visites à l’essentiel et les éviter si possible. Un seul proche aidant est autorisé par période de 24 heures.

Enfin, la direction a rappelé que les consignes s'appliquent même pour les personnes vaccinées. « Nous savons que l’efficacité du vaccin, une fois la seconde dose reçue, sera d’environ 90%. Par contre, chaque être humain réagit différemment au vaccin et la production d’anticorps, suite à la réception de la première dose, varie d’une personne à l’autre. Nous avons récemment appris que le corps d’un ainé peut nécessiter de deux à plusieurs semaines pour développer une certaine quantité d’anticorps. La seconde dose est également requise pour une protection optimale. »