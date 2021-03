COVID-19 : quatre nouveaux cas en Beauce et trois dans Les Etchemins

Quatre des 18 nouveaux cas d'infection à la COVID-19, rapportés aujourd'hui par la santé publique en Chaudière-Appalaches, se trouvent en Beauce-Sartigan, portant le cumulatif à 2 217. En effet, il y a quatre nouveaux cas dans la MRC Beauce-Sartigan et trois dans les Etchemins.

De plus, les Etchemins compte trois des nouveaux cas de ce bilan, portant ainsi le total à 423 cas de coronavirus sur ce territoire.

La MRC Nouvelle-Beauce n'a quant à elle pas bougé depuis hier avec toujours cinq cas actifs et un cumulatif de 1 263 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

On compte un cas actif de moins dans la MRC Robert-Cliche, portant le total actif à huit. Le cumulatif de ce territoire est encore à 1 005.

Il y a désormais sept hospitalisations (+1), dont une personne en soins intensifs sur le territoire administratif.

Le nombre de décès demeure à 288.

À ce jour, 23 203 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches. Dès aujourd'hui, 10 mars, les personnes âgées de 70 ans et plus (nées en 1951 et avant) peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 577 30

Beauce-Sartigan : 2 217 8

Appalaches : 1 332 8

Nouvelle-Beauce : 1 263 5

Robert-Cliche : 1 005 8

Bellechasse : 706 1

Lotbinière : 693 2

Etchemins : 423 13

Montmagny : 408 4

L'Islet : 146 1

TOTAL : 11 776 84 (+4) DÉCÈS: 288

Situation dans les établissements

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Oiseau Bleu à Saint-Georges

Le CISSS confirme une éclosion à la résidence privée pour aînés L’Oiseau Bleu avec trois cas actifs chez les résidents. Toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires afin de protéger la santé des résidents et des travailleurs sont mises en place.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 792 nouveaux cas, pour un total de 294 652 personnes infectées;

- 277 185 personnes rétablies;

- 10 nouveaux décès - pour un total de de 10 503 -, soit : 1 décès dans les 24 dernières heures, 5 décès entre le 3 et le 8 mars, 4 décès avant le 3 mars;

- 581 hospitalisations, soit une augmentation de 5;

- 112 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 2;

- 30 772 prélèvements réalisés le 8 mars;

- 18 101 doses de vaccin administrées, pour un total de 599 833;

- 852 065 doses reçues au total.