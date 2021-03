Ménage de printemps dans votre maison : 5 conseils

La neige fond et il commence à faire un peu chaud. Aucun doute, c’est le printemps ! C’est donc le moment de se lancer dans le grand ménage de printemps. Voici quelques conseils pour vous aider à vous organiser.

Faire une inspection

Avant de vous jeter sur votre balai, prenez d’abord le temps d’inspecter la maison. Eh oui, l’objectif de cette première étape est de déterminer toutes les tâches à faire. Prenez donc un papier et un stylo et faites le tour de la maison, pièce par pièce. Sautez également sur l’occasion pour faire une liste des réparations à prévoir : calfeutrer les fenêtres, rafraîchir son plancher huilé, changer une moustiquaire, …

Dresser le planning

La prochaine étape consiste à mettre de l’ordre dans votre planning. Étant donné qu’il y a beaucoup à faire, vous risquez d’y passer des semaines si vous ne vous organisez pas. Voyez donc par où vous pouvez commencer.

Par ailleurs, demandez à tous les membres de la famille de prendre part au nettoyage. Dressez donc votre planning en tenant compte des capacités et des disponibilités de chacun.

Bien s’équiper

Maintenant que tout le monde sait ce qu’il doit faire, il ne reste plus qu’à trouver le nécessaire pour nettoyer. Faites une liste de tous les produits nettoyants dont vous pourriez avoir besoin en fonction des tâches que vous prévoyez de faire. Ensuite, faites l’inventaire des produits que vous possédez déjà. Comparez et voyez ce qui reste à acheter.

En plus des produits, optez pour des vêtements confortables et n’oubliez pas vos accessoires : gants, masque, tablier, …

Faire de la place

Avant de procéder au nettoyage, nous vous encourageons à faire de la place dans votre intérieur. Pour cela, inspectez chaque pièce et faites une liste des meubles et objets qui ne vous servent plus. En faisant le tri, vous vous débarrasserez de tout ce qui encombre votre demeure. Et si vous avez des objets encore en bon état, vous pouvez organiser un vide-greniers pour gagner un peu d’argent.

Dépoussiérer et laver

Vous gagnerez du temps si vous dépoussiérez avant de laver. Enlevez alors la poussière sur les meubles, les plinthes, les luminaires, le plafond, … N’hésitez pas à déplacer les meubles afin d’atteindre les moindres recoins de la maison. Une fois que ce sera fait, il ne vous restera plus qu’à laver. Procédez pièce par pièce, en commençant par le plafond, en allant sur les murs et en finissant sur le plancher. Au passage, n’oubliez pas de laver les portes et fenêtres.

Pour conclure, s’organiser est nécessaire pour travailler efficacement. Avec l’aide de tout le monde, le ménage devrait se faire en quelques jours. Par ailleurs, si vous souhaitez rendre ces corvées moins pénibles, n’hésitez pas à ajouter de la musique.