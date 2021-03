COVID-19 : 25 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches dont 10 en Beauce-Etchemin

Les nouveaux cas de COVID-19 enregistrés en Chaudière-Appalaches sont encore élevés selon le bilan de la santé publique régionale qui en recense 25 aujourd'hui, dont 10 en Beauce-Etchemin.

Ceux-ci sont repartis de la façon suivante : six pour la MRC de Beauce-Sartigan, un en Nouvelle-Beauce, deux dans la MRC Robert-Cliche et le dernier est dans les Etchemins.

Parmi les six nouveaux cas en Beauce-Sartigan, un a été diagnostiqué à la RPA L’Oiseau Bleu à Saint-Georges, qui compte toujours quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq pour le personnel.

Sur l'ensemble du territoire administratif, les cas actifs ont augmenté de six pour atteindre 166.

À l'heure actuelle, 120 variants du virus sont en analyse et aucun n'a été confirmé. Rappelons que maintenant, tous les cas positifs à la COVID-19 sont analysés pour vérifier s'il s'agit d'un variant ou non. Si un variant est détecté, il est ensuite analysé pour déterminer s'il s'agit d'un variant sous surveillance rehaussée (risque accru de contagiosité, de virulence ou encore d’échappement aux vaccins ou aux traitements contre la COVID-19).

Les hospitalisations ont baissé d'une (5) avec trois personnes aux soins intensifs (+1).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 651 54

Beauce-Sartigan : 2 267 34 (-1)

Appalaches : 1 351 11

Nouvelle-Beauce : 1 277 9 (-1)

Robert-Cliche : 1 042 23 (-4)

Bellechasse : 725 18

Lotbinière : 708 10

Etchemins : 433 5 (0)

Montmagny : 409 0

L'Islet : 148 2

TOTAL : 12 011 166 (+6) DÉCÈS: 288

Hier, 1 689 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 42 085 à ce jour.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 783 nouveaux cas, pour un total de 304 490 personnes infectées;

- 286 946 personnes rétablies;

- Huit nouveaux décès, pour un total de 10 626 décès, soit aucun décès dans les 24 dernières heures, six décès entre le 17 et le 22 mars et deux décès survenus avant le 17 mars;

- 508 hospitalisations, soit une diminution de 11;

- 118 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de cinq;

- 36 381 prélèvements réalisés le 22 mars.

Au chapitre de la vaccination:

- 31 025 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 024 713;

- 1 321 795 doses reçues au total;

- 58 500 doses Moderna s'ajouteront au total. Elles sont toujours à recevoir cette semaine.

- 271 440 doses Pfizer reçues aujourd'hui. Ces doses sont présentement en transit dans le réseau;

- Aucune dose de COVISHIELD (développé par AstraZeneca) ne s'ajoutera au total cette semaine.