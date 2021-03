COVID-19 : un décès à la RPA Marie-Pier de Saint-Côme-Linière

Le 289e décès attribuable à la COVID-19, à survenir sur le territoire de Chaudière-Appalaches depuis le début de la pandémie, a été signalé aujourd'hui à la RPA Marie-Pier de Saint-Côme-Linière, rapporte le bilan de la santé publique régionale.

Il n'y avait pas eu de mort liée au coronavirus depuis le 28 février.

Lundi, le CISSS avait rapporté une éclosion dans cet établissement. Aujourd'hui, outre le décès, on signale à cet endroit deux nouvelles infections pour un total de six cas actifs chez les résidents.

On recense également 51 nouveaux cas de COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont la forte majorité en Beauce avec 31.

De ce nombre, 20 nouvelles infections sont en Beauce-Sartigan, six dans la MRC Nouvelle-Beauce et quatre en Robert-Cliche. Les Etchemins ne sont pas en reste avec six nouveaux signalements.

Les hospitalisations sont toujours stables à sept avec encore quatre personnes aux soins intensifs.

.Le nombre de variants du virus est maintenant de 260 sur le territoire administratif.



CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 732 90

Beauce-Sartigan : 2 380 125 (+4)

Appalaches : 1 368 20

Nouvelle-Beauce : 1 287 13 (+1)

Robert-Cliche : 1 068 30 (+1)

Bellechasse : 759 43

Lotbinière : 718 15

Etchemins : 449 17 (+5)

Montmagny : 419 9

L'Islet : 155 7

TOTAL : 12 335 369 (+27) DÉCÈS: 289

Hier, 589 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 56 469 à ce jour.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 1 025 nouveaux cas, pour un total de 311 091 personnes infectées;

- 291 906 personnes rétablies;

- Neuf nouveaux décès, pour un total de 10 667 décès, soit trois décès dans les 24 dernières heures et six décès entre le 24 et le 29 mars;

- 485 hospitalisations, soit une diminution de 2 par rapport à la veille;

- 120 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 6 par rapport à la veille;

- 38 757 prélèvements réalisés le 29 mars.

Au chapitre de la vaccination:

- 42 298 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 349 326;

- 1 652 905 doses reçues au total;

- 99 450 doses de Pfizer ont été reçues et sont présentement en transit dans le réseau. Cette livraison complète la commande de 272 610 doses de Pfizer attendue cette semaine.