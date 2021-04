Le retour en zone rouge, ça veut dire quoi?

Depuis l'annonce, mercredi soir, du retour de la région administrative de Chaudière-Appalaches au palier 4 d'alerte maximale de la COVID-19 (zone rouge), bien des résidents du territoire ont exprimé de la confusion quant aux nouvelles restrictions en application.

Il faut dire en plus qu'hier matin, dans sa première transmission de la journée, le CISSS de Chaudière-Appalaches avait émis un communiqué de presse qui indiquait que les commerces non essentiels devaient fermer, pour finalement rectifier le tir une heure plus tard en signifiant qu'ils demeuraient ouverts!

EnBeauce.com a cru bon reprendre in texto les informations que l'on retrouve sur le site Québec.ca/coronavirus pour dissiper les flous et les mélanges de compréhension.

Pour la Ville de Lévis, des mesures spéciales d’urgence s’appliqueront jusqu’au lundi 12 avril, 5 h. Mentionnons notamment :

• Le couvre-feu en vigueur de 20 h à 5 h;

• La fermeture des écoles primaires et secondaires (apprentissages en ligne);

• La fermeture des cinémas, des salles de spectacle et des musées;

• La fermeture des restaurants (sauf pour livraison et comptoirs pour emporter);

• La fermeture des commerces non essentiels;

• L’interdiction pour les commerces de vendre des produits non essentiels;

• La limite de 25 personnes dans les lieux de culte;

• Les activités extérieures de sport ou de loisirs permises uniquement avec les personnes résidant à la même adresse ou par un groupe de huit personnes avec distanciation.

Pour le reste du territoire de Chaudière-Appalaches, dont la Beauce, voici ce qui s'applique depuis hier. La lecture peut paraître longue et exhaustive mais prenez donc le temps de vous rendre jusqu'au bout afin de saisir l'ensemble du portrait.

Palier 4 – Alerte maximale – Chaudière-Appalaches

Couvre-feu

Entre 21 h 30 et 5 h du matin, il est interdit à quiconque de se trouver hors de son lieu de résidence ou du terrain de celle-ci, hormis dans le cas d’exceptions.

Exceptions permises :

- Une personne dont la présence est essentielle sur les lieux de son travail ou qui doit assurer le transport des biens nécessaires à la poursuite des activités de son entreprise;

- Une personne qui se rend dans une pharmacie pour obtenir des médicaments ou des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires;

- Une personne qui doit se rendre à l’hôpital ou à la clinique, chez le dentiste, l’optométriste, ou en revenir;

- Une personne qui doit se rendre à une clinique de vaccination ou en revenir;

- Une personne qui doit se rendre au chevet d’un parent malade ou blessé;

- Un étudiant qui doit participer à un cours du soir en présentiel ou à un laboratoire dans une école reconnue;

- Un parent qui doit reconduire son ou ses enfants chez l’autre parent qui en a la garde;

- Une personne qui, pour se rendre à sa destination à la suite de son trajet, doit prendre un autobus assurant un service interrégional ou interprovincial, un train, un avion ou un navire assurant le service de traverse de Matane–Baie-Comeau–Godbout, d’Harrington Harbour–Chevery, de la rivière Saint‑Augustin ou de l’île d’Entrée–Cap-aux-Meules ou le service de desserte maritime de l’Île‑de‑la‑Madeleine ou de l’île d’Anticosti et de la Basse‑Côte‑Nord du réseau de la Société des traversiers du Québec;

- Une personne qui doit sortir pour que son chien puisse faire « ses besoins », dans un rayon maximal d’un kilomètre autour de sa résidence ou de ce qui en tient lieu;

- Une personne qui se déplace pour se conformer à un jugement rendu par un tribunal, pour répondre à une assignation à comparaître devant un tribunal ou pour permettre l’exercice des droits de garde ou d’accès parentaux;

- Une personne qui doit accompagner une autre personne incapable de conduire pour se rendre à un rendez-vous médical ou à un autre service essentiel;

- Un parent qui doit accompagner un enfant malade à l’hôpital;

-Une personne qui se déplace pour faire un don de sang à Héma-Québec;

- Un parent qui doit aller reconduire son adolescent à son travail;

- Les personnes sans-abris.

Les policiers continuent d’assurer le respect des mesures sanitaires et peuvent intervenir si une personne se trouve à l’extérieur de sa résidence lors des heures non permises. Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1 000 $ à 6 000 $ s’ils ne sont pas en mesure de justifier adéquatement la raison de leur sortie. Les jeunes de 14 ans et plus sont passibles de recevoir une amende de 500 $.

Afin de permettre aux personnes qui se déplacent durant le couvre-feu en raison de leur travail de démontrer facilement la nécessité de leur déplacement, les employeurs sont invités à télécharger, à remplir et à signer le formulaire Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec.

Déplacements entre les régions et les villes

Non recommandés (sauf déplacements essentiels, étudiants, travailleurs, garde partagée, transport de marchandises).

Rassemblements dans les domiciles privés (maison et chalet) à l’intérieur ou à l’extérieur

Interdits aux visiteurs d’une autre adresse, sauf pour une personne résidant seule, avec ses enfants à charge s’il y a lieu

Acceptés pour :

- une personne proche aidante

- une personne offrant un service ou du soutien;

- la main-d’œuvre pour travaux prévus;

- une personne résidant seule, avec ses enfants à charge s’il y a lieu, peut se joindre aux personnes résidant à une seule autre adresse, à la condition de former un groupe stable. Il est demandé que les groupes ainsi formés s’abstiennent de se rassembler dans leurs domiciles avec toute autre personne qui ne fait pas partie du groupe.

Manifestations

Les manifestations demeurent permises, mais le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire en tout temps

Funérailles

Les funérailles sont limitées à un maximum de 25 personnes, excluant les travailleurs de l’entreprise de services funéraires et les bénévoles dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci. La tenue d’un registre des présences est obligatoire ainsi que le port d’un masque d’intervention (masque de procédure). Aucun alcool ni nourriture ne peut être servi.

Lieux de culte

Nombre maximal de 250 participants dans un lieu de culte. Si le lieu de culte occupe un bâtiment au complet, la limite s’applique au bâtiment.

Une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes qui s’y trouvent, même lorsqu’elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à moins qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu.

Le port du masque d’intervention (de procédure) est obligatoire. Les personnes peuvent le retirer le temps de boire ou manger et le remettre ensuite.

Les funérailles et les mariages dans les lieux de cultes sont limités à 25 personnes au maximum.

Restaurants

Salles à manger fermées



Livraison, mets pour emporter et commandes à l’auto seulement. Durant la période de couvre-feu, seule la livraison demeure possible

Bars, brasseries, tavernes, casinos

Les activités de bars sont suspendues.

Microbrasseries et les distilleries, fermés uniquement pour leurs services de consommation sur place de nourriture ou de boisson.

La présentation de spectacles est possible dans ce type d’établissement, mais aucun alcool ou repas ne peut y être servi. Les règles en vigueur pour les spectacles doivent alors être respectées. Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être admises dans l’établissement.

Musée, zoo, aquariums, etc.

Ouverts, dans le respect des mesures en vigueur pour les institutions muséales, les biodômes, les planétariums, les insectariums, les jardins botaniques, les aquariums, les jardins zoologiques et les parcours déambulatoires

Cinémas

Ouverts, dans le respect des mesures en vigueur. Port du masque d’intervention (masque de procédure) et distanciation physique obligatoire. Maximum de 250 personnes par salle.

Auditoires et audiences (salles de spectacle)

Ouverts, dans le respect des mesures en vigueur. Port du masque d’intervention (masque de procédure) et distanciation physique obligatoire. Maximum de 250 personnes par salle.

Bibliothèques

Ouvertes, accès à tous

Loisir et sport

Les déplacements d’une région à l’autre ne sont pas recommandés.

Les activités sportives et récréatives sans contact, y compris les cours et les entraînements guidés, sont permises à l’extérieur dans les lieux publics pour les personnes d’une même résidence ou pour un maximum de 8 personnes de résidences différentes. Une personne responsable de l’encadrement peut s’ajouter pour assurer la supervision ou l’animation. Ces activités doivent se dérouler dans le respect de la distanciation physique en tout temps, sauf pour les membres d’une même résidence.

À l’intérieur, les activités sans contact réalisées en solo, en dyade ou avec les occupants d’une même résidence privée sont permises dans certains lieux publics. Les cours privés, dispensés à une personne ou aux occupants d’une même résidence privée, sont autorisés dans le respect de la distanciation physique avec le formateur (instructeur, entraîneur); l’assistance rapprochée n’est pas autorisée, sauf pour les membres d’une même résidence privée.

Aucune compétition ni présence de spectateurs ne sont permises. Les déplacements d’une région à l’autre ne sont pas recommandés.

Le nombre de personnes présentes dans les lieux publics est déterminé par les gestionnaires de site selon la capacité d’accueil de l’infrastructure et doit permettre l’application stricte des mesures de distanciation et l’absence de contacts entre les personnes. Une supervision du lieu de pratique doit être assurée en tout temps par au moins une personne. Cette personne doit être présente et doit être employée par le propriétaire de l’installation ou désignée par celui-ci.

Il est possible d’emprunter ou de louer de l’équipement, mais il est recommandé de :

- Privilégier l’usage d’équipement personnel;

- Permettre le prêt ou la location d’équipement à usage individuel ou familial (vélo, canot, patins à roues alignées, etc.);

- Limiter le prêt ou la location d’objets à partager;

- Désinfecter les équipements entre chaque utilisation.

- Dans les lieux extérieurs à accès contrôlé, une gestion de l’achalandage doit être effectuée.

Dans les lieux à accès libre, la capacité d’accueil et les consignes sanitaires doivent être indiquées. Dans le cas des salles d’entraînement physique (gym), l’entraînement individuel, à deux ou avec les occupants d’une même résidence est autorisé. Les cours individuels ou aux occupants d’une même résidence sont permis. En tout temps, la distanciation physique de 2 mètres doit être respectée avec le formateur (instructeur, entraîneur); l’assistance rapprochée n’est pas autorisée, sauf pour les membres d’une même résidence privée. Un registre obligatoire doit être tenu dans les salles d’entraînement et la capacité d’accueil maximale d’usagers permis au même moment doit être indiquée.

Les relais de motoneige ou de quad peuvent également être utilisés afin de permettre aux motoneigistes de se réchauffer, d’accéder aux toilettes ou de consommer leur lunch, dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur. Les relais qui disposent d’installations de restauration ne peuvent pas offrir de repas sur place, mais peuvent continuer à offrir des commandes à emporter.

L’accès aux installations permettant aux participants de se préparer à l’activité, de se réchauffer ou de consommer leur lunch est permis, dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur. Dans la mesure du possible, les participants sont invités à arriver prêts à réaliser leur activité. Les vestiaires doivent demeurer fermés et les casiers inaccessibles.

Toutefois, l’accès aux vestiaires des piscines est permis si la distanciation physique peut être respectée et si le nettoyage est effectué régulièrement dans la journée.

Les installations sanitaires sont également ouvertes (toilettes, lavabos).

Les piscines des établissements hôteliers peuvent rouvrir alors que les centres d’amusement et les centres récréatifs, de même que les lieux pour la pratique des jeux de quilles, de billard et de fléchettes doivent demeurer fermés.

Il peut être possible d’autoriser un accompagnateur lorsque nécessaire (ex. : le parent d’un enfant de moins de 10 ans ou l’accompagnateur d’une personne ayant un handicap). Celui-ci devra alors être comptabilisé dans le nombre de personnes maximal permis par groupe, en fonction du système d’alertes régionales.

Les formations d’intervenants responsables d’assurer la sécurité des participants sont autorisées (ex. : sauveteurs, patrouilleurs de ski). Le déroulement des formations doit permettre l’application stricte des mesures de distanciation et l’absence de contacts entre les personnes.

Les cours privés à domicile sont permis uniquement s'ils sont donnés dans un but pédagogique ou de formation, à une personne ou à des membres d'une même bulle familiale, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Une distance de 2 mètres doit être maintenue entre le professeur et les élèves.

Hébergement touristique

Seuls les occupants d’une même adresse peuvent se trouver dans une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique. Une personne seule, avec ses enfants, s’il y a lieu, peut se joindre aux occupants d’une seule autre adresse pour former un groupe stable et demeurer dans une même unité d’hébergement.

Les restaurants des établissements d’hébergement touristique doivent demeurer fermés (livraisons aux chambres et commandes à emporter permises). Durant la période de couvre-feu, seule la livraison aux chambres demeure possible.

Les piscines intérieures peuvent rouvrir, à condition de respecter des consignes sanitaires strictes.

Les auberges de jeunesse doivent demeurer fermées.

Rappelons que les déplacements interrégionaux demeurent non recommandés.

Télétravail

Tous les employés des entreprises, des organismes ou de l’administration publique qui effectuent des tâches administratives ou du travail de bureau continuent ces tâches en télétravail, dans leur résidence privée ou ce qui en tient lieu, à l’exception des employés dont la présence est essentielle à la poursuite des activités de l’entreprise, de l’organisme ou de l’administration publique.

Entreprises, commerces et boutiques

Ouverts

Une personne par ménage recommandée



Services de livraison et aide des proches privilégiés pour les personnes à risque élevé de complications.

Restriction du nombre de personnes admises dans les commerces assujettis à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H-2.1), notamment les commerces de détail et d’alimentation, pharmacies, succursales de la Société des alcools du Québec.

Afin de s’arrimer avec le couvre-feu de 21 h 30, tous les commerces doivent fermer leurs portes au plus tard à 21 h.

Durant la période de couvre-feu:

- les pharmacies demeurent ouvertes selon leur horaire habituel et peuvent effectuer des livraisons. Elles ne pourront vendre que des médicaments et des produits essentiels, tels que des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires, ou encore offrir un service professionnel;

- les stations-service peuvent demeurer ouvertes mais ne pourront vendre que de la nourriture, des breuvages non alcoolisés, de l’essence et des produits pour véhicules routiers. Les stations-service ne sont donc pas autorisées à vendre du tabac et des produits alcoolisés durant la période du couvre-feu;

- les établissements d'alimentation peuvent effectuer des livraisons.

Manufacturier et construction

Réduction des activités au minimum nécessaire pour assurer la réalisation des engagements. Obligation de télétravail lorsque possible et ajustement des quarts de travail pour limiter les présences sur les sites de production et de construction au même moment.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) intensifie ses interventions dans les milieux de travail afin de s’assurer du respecter des consignes sanitaires.

Spas

Ouverts. Réservation et tenue d’un registre des clients obligatoires. Une distance de 2 m doit être maintenue en tout temps entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse.

Soins personnels et esthétiques

Ouverts

Service de garde éducatifs à l'enfance (garderies) et services à la famille

Tous les services de garde peuvent recevoir 100 % du nombre maximal d’enfants indiqué à leur permis.

Les services de garde en milieu familial peuvent recevoir le nombre régulier d’enfants indiqué à leur reconnaissance en vigueur.

Les services de garde éducatifs à l’enfance seront fermés seulement en cas d’une éclosion dans l’établissement, déclarée par la santé publique.

La fréquentation des services de garde est facultative. L’enfant ne peut pas perdre sa place même s’il ne fréquente pas le service de garde. Les frais de garde restent en vigueur et doivent être assumés par les parents, que leur enfant fréquente ou non le service.

Les centres de pédiatrie sociale en communauté peuvent continuer d’offrir des services.

Les organismes communautaires Famille et les activités de halte-garderie communautaires peuvent maintenir leurs services.

Éducation préscolaire et enseignement primaire

N.-B. Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin a pris la décision de fermer tous ses établissements du 6 au 9 avril inclusivement.

Le port du masque d’intervention (masque de procédure) ou du couvre-visage n’est pas requis pour les élèves du préscolaire.

Les élèves doivent en tout temps être répartis en groupes-classes stables. Les mesures de distanciation physique ne s’appliquent pas à l’intérieur d’un groupe-classe stable.

Une distance de 2 mètres doit être respectée en tout temps entre les élèves de groupes-classes stables différents.

Une distance de 2 mètres doit être respectée entre les élèves et le personnel.

Lorsque ce n’est pas possible, le port de l’équipement de protection individuelle (EPI) est requis pour le personnel. Le port du masque d’intervention (masque de procédure) est obligatoire pour tout le personnel scolaire, en tout temps, dans les aires communes intérieures et extérieures.

Les élèves de la 1re à la 6e année du primaire doivent porter un masque d’intervention (masque de procédure) en tout temps dans la classe, lors des déplacements ainsi que dans le transport scolaire. Ces mesures ne concernent pas certains élèves pouvant être exemptés et ne s’appliquent pas dans la cour de récréation. Pour connaître les personnes exemptées de porter le masque, consultez la page Port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics en contexte de pandémie de COVID-19.

Jusqu’à ce que la livraison de masques d’intervention (masques de procédure) soit effectuée, dans la semaine du 15 mars, les élèves doivent porter un couvre-visage. Le masque d’intervention est toutefois obligatoire pour les élèves des écoles publiques et privées de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Les activités parascolaires en présence sont permises, en groupe-classe uniquement.

Les activités intraécole sont permises, avant ou après les cours et pendant l’heure du dîner, en groupe-classe uniquement. Les sorties scolaires sont également permises en groupe-classe stable. Toutefois, les couchers sont interdits.

Projets pédagogiques particuliers maintenus en groupe-classe stable. S’il est impossible de réserver l’activité à un seul groupe-classe stable, une distanciation de 2 mètres doit être maintenue en tout temps entre les élèves ne venant pas du même groupe-classe, et les règles sanitaires doivent être rigoureusement observées.

Nombre de visiteurs à l’école réduit au minimum.

Services de garde en milieu scolaire organisés dans le respect des groupes-classes stables ou en sous-groupes, avec mesures de distanciation physique.

Repas du midi pris entre les élèves venant d’un groupe-classe stable.

Enseignement secondaire

N.-B. Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin a pris la décision de fermer tous ses établissements du 6 au 9 avril inclusivement.

Port du masque d’intervention (masque de procédure) par tous les élèves, en tout temps, dans l’école et sur le terrain de l’école. Le port du masque d’intervention est aussi obligatoire pour le personnel dans toutes les aires communes, sauf en classe si la distance de 2 mètres avec les élèves est maintenue.

Les activités parascolaires en présentiel sont permises, avant ou après les cours et pendant l’heure du dîner, en groupe-classe uniquement. Les activités intraécole sont permises, en groupe-classe uniquement. Les sorties scolaires en groupe-classe stable sont également permises. Toutefois, les couchers sont interdits.

Projets pédagogiques particuliers maintenus en groupe-classe stable. Si impossible, une distanciation de 2 mètres doit être maintenue en tout temps entre les élèves ne venant pas du même groupe-classe stable et les règles sanitaires doivent être rigoureusement observées.

Visiteurs à l’école réduits au minimum.

Repas du midi avec le groupe-classe stable.

Cours à option se déroulant dans le respect de la distanciation physique de 2 mètres lorsque les élèves ne viennent pas du même groupe-classe stable, ou cours à distance.

Éducation des adultes et formation professionnelle

N.-B. Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin a pris la décision de fermer tous ses établissements du 6 au 9 avril inclusivement

Les services éducatifs sont offerts selon les calendriers scolaires établis localement. Il en est de même pour la formation continue offerte par les services aux entreprises. La présence en classe est possible.

Les évaluations locales peuvent également se faire à distance, alors que les épreuves ministérielles doivent être faites en présentiel dans les centres, dans le respect des directives de santé publique. Les stages en milieu de travail se poursuivent comme prévu dans les entreprises en mesure d’accueillir des stagiaires. Les formations qui se déroulent à l’extérieur (à l’air libre) peuvent se poursuivre.

Les activités parascolaires en présentiel et les sorties éducatives sont permises dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les déplacements à destination ou en provenance des centres et des établissements de formation sont autorisés pendant le couvre-feu dans le cas des formations offertes en soirée.

Le port du masque d’intervention (masque de procédure) est obligatoire en tout temps dans l’établissement et sur les terrains de celui-ci. Ce masque doit également être porté lorsque les élèves sont assis dans la classe, même s’ils sont à 2 mètres de distance. Une distanciation physique de 2 mètres est requise en tout temps entre les élèves et les enseignants. S’il est impossible de respecter la distanciation, les élèves et les enseignants doivent porter l’équipement de protection individuelle (EPI).

À moins de 2 mètres, même s’il y a présence de cloisons, le port du masque d’intervention (masque de procédure) est requis pour les élèves. Une distance de 2 mètres doit être maintenue entre les élèves de différentes classes. Lors des repas, le masque d’intervention peut être retiré lorsque les élèves sont assis et prêts à manger.

Deux masques d’intervention par jour seront fournis à chaque élève par l’établissement.

Enseignement supérieur

Tous les types d’activités d’enseignement, incluant les cours théoriques, peuvent être offerts en présence à condition que le taux d’occupation des salles n’excède pas 50 %. Aucune limite d’occupation n’est imposée pour les activités d’enseignement à caractère pratique et les évaluations. Voir la liste complète des activités en présence sans limite d’occupation des locaux.

Les stages et les laboratoires sont maintenus, dans le respect des consignes sanitaires des milieux de stage.

Les activités de groupe à caractère pédagogique réunissant un maximum de 6 étudiantes et étudiants, avec le maintien d’une distanciation physique de 2 mètres entre les personnes et le port du masque d’intervention (masque de procédure), permises pour :

- faire des travaux d’équipe, par exemple dans les espaces de travail collectif des bibliothèques;

- étudier;

- suivre un cours à distance avec des collègues de classe dans un local;

- assister à des activités d’enrichissement des connaissances.

Une distanciation de 1,5 mètre entre les étudiants doit être respectée lorsqu’ils sont assis en classe. Cette distance doit être de 2 mètres dans toutes les autres situations.

Le port du masque d’intervention (masque de procédure) en tout temps pour les étudiantes et étudiants, sauf :

- durant certaines activités d’enseignement qui impliquent notamment le chant, l’utilisation d’instruments de musique à vent, le théâtre ou l’activité physique;

- lorsque l’étudiant s’alimente;

- lorsque l’étudiant fait une présentation orale.

Les bibliothèques sont ouvertes, mais la circulation et l’achalandage y sont contrôlés. Selon la disponibilité des espaces de travail collectif, leur utilisation est permise pour des groupes d’études d’au maximum 6 étudiantes et étudiants, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Les services de soutien aux étudiants sont offerts à la fois en présence et à distance.

Chaque établissement est responsable de mettre en place des mesures de surveillance et de contrôle de la circulation sur ses campus et d’assurer le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Respect des consignes associées au palier 4 pour les autres milieux de vie présents sur les campus des établissements et en ce qui concerne le loisir et le sport.

CHSLD, ressources intermédiaires (RI) de 20 personnes et plus et résidences privées pour aînés (RPA)

Les liens entre les personnes et leurs proches doivent se poursuivre et s’intensifier durant la période d’assouplissement des mesures de confinement de façon virtuelle ou par le biais de contacts téléphoniques. L’accueil des personnes proches aidantes connues du milieu doit être favorisé.

Consignes générales

Les consignes diffèrent selon la présence ou non d’une éclosion dans le milieu de vie.

Les personnes proches aidantes doivent respecter les consignes suivantes.

Prendre rendez-vous auprès du milieu de vie pour :

- faciliter l’accueil et l’accompagnement,

- s’assurer de l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections,

- vérifier que la situation de la personne proche aidante n’exige pas qu’elle respecte les consignes d’isolement.

Respecter rigoureusement les consignes sanitaires de base.

Porter un masque médical en tout temps ou un couvre-visage dans les RPA, selon la directive en vigueur. Cette consigne s’applique à tous les visiteurs de plus de 2 ans, dans l’enceinte du milieu de vie, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Être des personnes proches aidantes connues du milieu de vie, c’est-à-dire des personnes :

- formées et déjà familières avec les mesures de protection et de contrôle des infections à respecter,

- identifiées par l’usager ou le résident auprès du milieu de vie. Un maximum de deux personnes proches aidantes identifiées par l’usager pourront avoir accès au milieu de vie. Une même personne proche aidante connue et identifiée peut visiter son proche à plus d’une reprise au cours de la même journée, selon la prise de rendez-vous convenue avec le milieu de vie.

Fournir leurs coordonnées dans le registre de gestion des entrées et sorties du milieu de vie afin d’être rapidement contactées par une autorité de santé publique en cas d’éclosion. L’accès sera interdit à toute personne qui refuse de donner ces renseignements.

Respecter le couvre-feu. Dans certaines situations particulières, les personnes proches aidantes pourraient obtenir d’un établissement de santé et de services sociaux une attestation permettant les déplacements lors du couvre-feu lorsque cela est cliniquement requis pour l’usager.

Seuls les déplacements de personnes proches aidantes entre territoires limitrophes sont acceptés.

En cas d’incendie dans une RPA, dans une RI de 20 personnes et plus qui accueille des aînés ou dans un CHSLD, des mesures supplémentaires doivent être mises en place lors de l’évacuation et au point de rassemblement (PDF 56 Ko) pour éviter la propagation de la COVID-19.

CHSLD et RI de 20 personnes et plus qui accueillent des aînés

Milieux de vie sans éclosion - Visites: 1 personne proche aidante identifiée et connue du milieu de vie par jour

Sorties pour rassemblement : Les sorties à l’extérieur pour les rassemblements ne sont pas permises. Il est demandé au milieu de vie de favoriser l’accueil des personnes proches aidantes.

Usagers en isolement ou milieux de vie en éclosion - Visites: 1 personne proche aidante identifiée et connue du milieu de vie par jour peut lui rendre visite

Sorties pour rassemblement: Les sorties à l’extérieur pour les rassemblements ne sont pas permises.

Résidences privées pour aînés

Milieux de vie sans éclosion - Visites: 1 personne proche aidante identifiée et connue du milieu de vie par jour

Sorties pour rassemblement: Les sorties pour des rassemblements à l’extérieur ne sont pas permises. Toutefois, comme pour la population générale, une personne vivant seule en RPA peut rencontrer une autre personne. Cette autre personne devra toujours être la même.

Activités quotidiennes dans la résidence: Il est demandé d’éviter les contacts entre résidents ou de respecter la distanciation physique de 2 mètres, de porter le masque médical ou le couvre-visage selon la directive en vigueur, de se laver les mains fréquemment et de respecter le couvre-feu.

Salles à manger

À partir du 24 mars 2021, la réouverture des salles à manger est permise avec mesures sanitaires strictes pour les RPA dont la majorité des résidents ont été vaccinés depuis 28 jours ou plus. Les salles à manger restent fermées dans les RPA où les résidents ne sont pas vaccinés ou le sont depuis moins de 28 jours. La réouverture des salles à manger encore fermées se fera de façon graduelle au fur et à mesure que le délai de 28 jours sera atteint.

RPA où les résidents ne sont pas vaccinés ou sont vaccinés depuis moins de 28 jours

Les repas en salle à manger ne sont pas autorisés dans les RPA où les personnes ne sont pas vaccinées ou sont vaccinées depuis moins de 28 jours. Ainsi, les repas sont servis aux unités locatives en appliquant de façon rigoureuse les mesures de prévention et de contrôle des infections. Les frais de livraison de plateaux ne sont pas permis durant la pandémie de la COVID-19. De plus, de façon exceptionnelle, les salles à manger pourraient être utilisées en appliquant de façon rigoureuse les mesures de prévention et de contrôle des infections :

- pour les RPA où l’exploitant partage son lieu de résidence avec les résidents;

- pour les résidents nécessitant de la surveillance ou une aide à l’alimentation;

- pour les résidents en unité de soins, lorsque le concept de bulle est applicable;

- pour les résidents qui vivent dans une unité locative de type chambre sans mobilier permettant la prise de repas adéquate et sécuritaire.

S’il advenait une situation exceptionnelle dans une RPA, une demande de dérogation temporaire pourrait être adressée à l’établissement du territoire concerné. La demande sera alors évaluée par l’établissement, en collaboration avec la direction régionale de santé publique. L’établissement devra faire un suivi serré auprès de la RPA et la situation sera réévaluée régulièrement. Le ministère de la Santé et des Services sociaux devra être informé par le PDG de l’établissement des demandes acceptées et de leur durée.

RPA où la majorité de résidents sont vaccinés depuis 28 jours ou plus

Les repas en salle à manger sont autorisés avec mesures sanitaires strictes à partir du 24 mars 2021 :

L’exploitant doit s’assurer que toutes les mesures ont été mises en place pour respecter en tout temps la distanciation physique de 2 mètres et les autres mesures de prévention et de contrôle des infections à l’intérieur de la salle à manger ainsi qu’aux abords de celle-ci.

Afin de réduire le nombre de personnes pouvant avoir accès en même temps à la salle à manger, plusieurs services pour un même repas doivent être offerts aux résidents.

Une attention particulière doit être apportée aux surfaces fréquemment touchées (« high touch ») et aux surfaces à risque élevé de contamination dans la salle à manger. Celle-ci doit être nettoyée et désinfectée minimalement entre chaque service.

Chaque table ne peut accueillir plus de 2 personnes.

Il est possible d’installer un plexiglas au milieu d'une petite table afin de permettre à 2 personnes de s'y asseoir sans avoir à respecter la distanciation physique.

Selon la grandeur de la salle, un maximum de 25 à 35 résidents peut avoir accès à la salle à manger lors d’un même service pour éviter les goulots à l’entrée et à la sortie de la salle à manger.

Pour les unités de soins, le concept de bulle peut être appliqué, donc la distanciation physique n’a pas à être respectée.

Les repas style buffet et bar à salades ou à desserts doivent être retirés.

Assurer une surveillance lors des déplacements afin que les usagers respectent le port du masque (médical ou couvre-visage selon la directive en vigueur) et la distanciation du 2 mètres et éviter les attroupements, par exemple devant l’ascenseur ou la salle.

Les visiteurs et les personnes proches aidantes ne peuvent avoir accès à la salle à manger.

Les activités de groupe supervisées dans la RPA visant à favoriser la santé physique et psychologique sont autorisées avec un maximum de 10 personnes. Les mesures de prévention et de contrôle des infections, dont la distanciation physique de 2 mètres entre les résidents et l’absence de partage d’objets, doivent être respectées rigoureusement.

Résidents en isolement ou milieux de vie en éclosion

Visites: 1 personne proche aidante identifiée et connue du milieu de vie par jour

Sorties pour rassemblement: Les sorties pour des rassemblements à l’extérieur ne sont pas permises.

Services professionnels et de santé en cabinet privé

Ouverts seulement pour les services nécessitant une présence en personne

Aide et ressources en cas de violence conjugale

Le confinement et le couvre-feu ne doivent pas empêcher une victime de violence conjugale de quitter un milieu où elle se sent en danger. Si vous êtes victime ou si vous connaissez une victime de violence conjugale, de l’aide et des ressources sont disponibles pour vous.

Pour connaître l’aide et les ressources disponibles, consultez la page Violence conjugale.

Organismes communautaires

Les services des organismes communautaires, incluant les activités en personne, sont autorisés. Les personnes doivent porter un masque ou un couvre-visage et respecter la distanciation de deux mètres.

Les ateliers et les rencontres de groupe de soutien (ex. : Alcooliques anonymes) sont autorisés à se tenir avec un maximum de 25 participants.

Les organisateurs doivent remettre la documentation nécessaire aux participants et aux employés si les activités exigent un déplacement pendant les heures du couvre-feu. Dans la mesure du possible, l’horaire des services devrait être adapté afin de tenir compte des heures du couvre-feu.

Les activités intérieures et extérieures de loisir et de sport doivent respecter les consignes pour ce type d’activité. Consultez la section Loisir et sport pour obtenir plus d’informations.

Maintien des services des organismes communautaires familiaux et des activités de halte-garderie communautaires.

Autres mesures applicables à long terme

Interventions policières accrues

Rapports d’infraction et amendes pour le non-respect des mesures