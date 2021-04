COVID: 136 cas en Chaudière-Appalaches et un décès en Beauce

Le nombre de cas en Chaudière-Appalaches a fait un bond considérable dans les dernières 24 heures. Le bilan pour la région administrative rapporte 136 nouvelles infections et un nouveau décès.

Le nombre de cas est presque le double du nombre rapporté hier (74 cas). Une telle augmentation n'avait pas été rapportée depuis l'automne 2020 dans la région.

De plus, un compte un décès de plus en Chaudière-Appalaches alors que nous sommes passés d'un total de 290 décès à 291 aujourd'hui. Le décès est survenu à la résidence privée pour aînés (RPA) Marie-Pier à Saint-Côme-Linière.

L'établissement est d'ailleurs actuellement la seule RPA au Québec dont la situation est qualifiée de « critique » par la santé publique. En effet, on y rapporte six cas actifs dans les dernières 24 heures et 18 cas au total. Le pourcentage de résidents atteints de la COVID-19 sur le nombre de lits est de 39%. Deux personnes sont décédées en raison du virus dans cette résidence en tout.

Par ailleurs, on ne rapporte aucun nouveau cas à la résidence l'Oiseau Bleu de Saint-Georges. On compte encore un cas dans l'établissement.

Malheureusement, la santé publique régionale ne dévoile pas les cas par MRC de façon détaillée lors des jours fériés.

Pour voir le bilan détaillé d'hier: COVID-19: 74 cas de plus en Chaudière-Appalaches

Le nombre total de cas dans notre région administrative est de 12 715.

64 451 (+1841) doses de vaccin ont été administrées.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

1 154 nouveaux cas, pour un total de 316 112 personnes infectées;

295 453 personnes rétablies;

9 nouveaux décès - pour un total de 10 693 décès -, soit : 1 décès dans les 24 dernières heures, 7 décès entre le 28 mars et le 2 avril,

502 hospitalisations, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille;

128 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 4 par rapport à la veille;

28 542 prélèvements réalisés le 2 avril.

Vaccination

41 073 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 529 541;

2 127 605 doses reçues au total; 135 100 doses de Moderna ont été reçues. Ces doses seront en transit dans le réseau dès la semaine prochaine. 339 600 doses d'AstraZeneca ont été reçues. Ces doses seront en transit dans le réseau dès la semaine prochaine.