COVID-19: 74 cas de plus en Chaudière-Appalaches

Le bilan de la santé publique régionale quotidien enregistre une augmentation de 74 cas de COVID-19 aujourd'hui. 22 d'entre eux ont été signalés dans les MRC de la Beauce.

La ville de Lévis est encore le secteur le plus problématique en ce moment. Plus de la moitié des nouveaux cas (39) en Chaudière-Appalaches se trouvent sur ce territoire.

Pour le deuxième secteur le plus touché, Beauce-Sartigan, on compte 14 nouvelles infections. Deux de ces cas proviennent de l'éclosion à la résidence privée pour aînés Marie-Pier à Saint-Côme-Linière. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents, huit cas actifs chez les travailleurs de la santé ainsi qu’un décès dans cet établissement.

Le nombre de cas actifs en Beauce-Sartigan est présentement de 136, une diminution de six par rapport au dernier bilan.

La Nouvelle-Beauce enregistre cinq cas supplémentaires. Le nombre de cas actif est de 34, une hausse de quatre.

La MRC Robert-Cliche n'a que trois nouveaux diagnostics. Le nombre de cas actifs a diminué de trois, il se retrouve maintenant à 32.

Par ailleurs, on ne dénombre aucune infection supplémentaire à la résidence privée L’Oiseau Bleu de Saint-Georges. Il y a toujours un cas actif parmi les résidents, et moins de cinq chez les travailleurs.

Un total de 12 579 personnes ont été infectées en Chaudière-Appalaches jusqu'à présent, dont 410 variants et 12 confirmés par séquençage.

Le nombre d'hospitalisations a diminué à huit (-1), mais sept personnes sont en soins intensifs (+1).

Le nombre de cas actifs est de 506 dans toute la région.

On ne dénombre aucun nouveau décès.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 841 183

Beauce-Sartigan : 2 432 136 (-7)

Appalaches : 1 375 22

Nouvelle-Beauce : 1 311 34 (+4)

Robert-Cliche : 1 080 32 (-3)

Bellechasse : 771 40

Lotbinière : 730 22

Etchemins : 456 18 (-3)

Montmagny : 425 12

L'Islet : 158 7

TOTAL : 12 579 506(+23) DÉCÈS: 290

Hier, 2 379 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 62 610 doses administrées à ce jour.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

1 282 nouveaux cas, pour un total de 314 958 personnes infectées;

294 560 personnes rétablies;

3 nouveaux décès - pour un total de 10 684 décès -, soit : 0 décès dans les 24 dernières heures, 3 décès entre le 27 mars et le 1 er avril,

501 hospitalisations, soit une diminution de 2 par rapport à la veille;

124 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille;

36 362 prélèvements réalisés le 1er avril.

Vaccination